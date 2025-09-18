Migliaia di guanti di lattice in fumo: incendio Tir sull’A1, un’intera notte per spegnere le fiamme

Firenze, 18 settembre 2025 – Una notte intera di lavoro da parte dei vigili del fuoco per lo spegnimento dell’incendio che ha attaccato un camion. E’ accaduto nella serata di mercoledì 17 settembre, ma le operazioni si sono di fatto protratte fino alla mattina del 18. Il rogo, al km 249, ha causato la chiusura di un tratto autostradale della 'Panoramica' in direzione di Firenze.

A fuoco il carico, che consisteva in guanti in lattice e altro materiale tale da ostacolare le operazioni di un celere spegnimento. E' stato perfino impegnato un mezzo speciale con un 'ragno', strumento utile a smassare il carico, così da spegnerlo e raffreddarlo.

Le operazioni di spegnimento e bonifica si sono concluse alle 7 di giovedì 18 settembre. Sul posto i pompieri dei distaccamenti di Barberino del Mugello, di Calenzano e di Firenze Ovest, e su Bologna, coi distaccamenti di Monzuno e di Castiglione dei Pepoli. La chiusura del tratto, che è nel territorio comunale di Barberino del Mugello, si è poi protratta fino alla mattina per il ripristino dell’asfalto.

E' questo il secondo mezzo pesante andato a fuoco sull'A1 fra Firenze e Bologna il 17 settembre.

Un primo episodio c'era stato nel tardo pomeriggio nella galleria Sparvo della Direttissima ed aveva comportato la temporanea chiusura del tratto autostradale con formazione di oltre 6 chilometri di coda con deviazioni sulla Panoramica. Quando è stata riaperta la Direttissima (tracciato conosciuto anche come variante di Valico), è scoppiato il secondo incendio sulla Panoramica, che è stata chiusa a sua volta e il traffico è stato deviato sulla Direttissima come percorso alternativo in direzione di Firenze. Accertamenti sulle cause dei roghi.