Da dipendente alle piazze: "Il colpo duro dal Covid. Molti non hanno resistito"

Andrea Settimelli ha 44 anni e dal 2010, da quando aveva poco meno di 30 anni, ha scelto di fare l’ambulante. Prima era dipendente, poi pian piano ha imparato il lavoro fino a farlo suo. Vende formaggi, salumi e panini, e nel 2016 ha rilevato in prima persona l’attività. Oggi lo si incontra in diversi mercati, dalle Cascine di Firenze a Fucecchio, da Empoli a Lastra a Signa fino a Pontedera. "Il mestiere è cambiato tanto – racconta –. Prima del Covid riuscivamo a dare un prodotto di qualità a un prezzo accessibile a tutte le tasche. Con dieci euro una famiglia faceva la spesa, la materia prima costava meno". Poi sono arrivati i primi aumenti e con loro anche una società diversa. Le famiglie si sono ridotte, spesso sono composte da una sola persona, da una coppia o al massimo da madre, padre e un bambino. È cambiato anche il modo di mangiare: meno pranzi lenti e in compagnia, più pasti veloci. La mazzata finale è arrivata con il Covid.

"Noi ci siamo un po’ salvati perché eravamo nel settore alimentare. Molti colleghi si sono indebitati e alcuni non hanno più riaperto. È stato un colpo durissimo". A pesare oggi ci sono anche la crisi economica, i rincari delle materie prime, le guerre. "La gente non ce la fa ad arrivare a fine mese e il mercato si è indebolito, con una clientela diversa". Alle Cascine il cambiamento è evidente. "Molti banchi che c’erano una volta non ci sono più, sono subentrati diversi banchi tutti uguali. Prima si trovavano occasioni, oggi è diverso. Però devo dire che i controlli hanno migliorato la situazione rispetto al passato, la delinquenza è diminuita".

ross.c.