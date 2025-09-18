I mercati ambulanti si svuotano. Alle Cascine boom di posti liberi: "È diventato troppo grande"

A Firenze i mercati rionali, per decenni cuore della socialità e del commercio di prossimità, si trovano oggi a fare i conti con una crisi strutturale. La pandemia ha solo accelerato un processo già in corso da almeno quindici anni: calo della clientela, difficoltà di ricambio generazionale e progressivo svuotamento delle postazioni. Nei mercati di quartiere, secondo l’ultimo monitoraggio 2025 di Anva Confesercenti Firenze, i banchi vuoti oscillano tra il 15% e il 30%, con una situazione particolarmente rilevante al mercato delle Cascine. Il quadro è confermato anche dai dati dell’ufficio studi della Camera di commercio, che fotografano un lento ma costante declino.

Nel 2014 le attività ambulanti attive nel Comune di Firenze erano 1.364, diventate 1.320 nel 2021 e scese a 1.225 nel 2025. In provincia, nello stesso periodo, si è passati da 3.038 a 2.809 e oggi a 2.573. Numeri che raccontano un ridimensionamento progressivo e strutturale del settore. L’Isolotto conta 25 postazioni, con un tasso di assenze giornaliere compreso fra il 15% e il 20%. Alle Cure, su 35 banchi, ne restano scoperti in media 6-7 (pari al 18%). Dinamica simile al mercato di via dei Fanti, con 24 postazioni e circa 4 banchi vuoti. Più critica la situazione al Galluzzo, dove 5 spazi su 23 restano costantemente deserti, pari al 23%. A Santo Spirito, mercato storico ma logisticamente meno agevole per gli operatori, il 30% delle postazioni non viene coperto. In Sant’Ambrogio-Ghiberti, delle 63 concessioni, 12 non trovano titolare stabile.

A rendere la situazione ancora più fragile è il ruolo degli spuntisti, gli operatori che si presentano alla giornata per occupare temporaneamente i banchi rimasti liberi. Se da un lato consentono di riempire i vuoti nell’immediato, dall’altro rendono instabile l’assetto complessivo dei mercati.

"Non basta tappare i buchi – spiega Daniele Nardoni, responsabile Anva Confesercenti Firenze –. Serve un’organizzazione chiara. Concessioni certe e posti fissi danno valore al mercato, garantiscono continuità ai clienti e impediscono che lo spazio vuoto diventi terreno fertile per l’abusivismo". Il tema non riguarda solo i mercati di quartiere, ma anche le Cascine, con 269 concessioni di cui oltre il 20% restano vuote. "È il mercato più importante di Firenze – osserva Nardoni – ma soffre perché troppo grande, penalizzato da una zona la cui riqualificazione si fa attendere e dal commercio parallelo degli abusivi. Se i clienti percepiscono insicurezza e disordine, smettono di venire". Una situazione che, secondo Anva Confesercenti, dovrebbe rientrare a pieno titolo nel progetto di rilancio del parco delle Cascine. Dietro ai numeri c’è la fatica quotidiana di un mestiere che sembra aver perso attrattiva per i più giovani. Sveglia all’alba, ore passate in piedi tra caldo torrido e pioggia battente, costi crescenti di spostamento aggravati dal caro benzina, montaggi e smontaggi che richiedono forza e resistenza. Se un tempo gli ambulanti riuscivano a coprire più mercati regionali, oggi i margini sono sempre più stretti.

"La verità – aggiunge Nardoni – è che il ricambio generazionale non c’è. Chi va in pensione spesso lascia un vuoto che resta tale". Le compravendite di licenze, sempre più frequenti, vedono subentrare prevalentemente operatori di origine straniera, ma se un ricambio c’è, a non fermarsi è la crisi dei consumi che riduce la tenuta complessiva del sistema.

Intanto sono in corso i rinnovi delle concessioni: "Una volta concluso l’iter, sarà compito del Comune procedere a un bando per riassegnare gli spazi rimasti deserti. È giusto che gli spuntisti, se hanno i requisiti, abbiano una sede fissa – chiarisce Nardoni –. I posti che non verranno assegnati andrebbero eliminati. È un passaggio che dobbiamo affrontare al più presto, per ridare ai mercati la certezza che serve a operatori e consumatori".