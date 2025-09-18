Il banco dal padre ai figli: "La merce ora costa tanto. Si fatica a guadagnare"

Saverio Mosca ha 76 anni e da una vita intera porta avanti con passione il mestiere di ambulante. È stato lui, il 21 febbraio del 1981, a prendere in mano il banco che sarebbe poi diventato del "mago della porchetta toscana". Una tradizione che oggi prosegue grazie ai figli Giovanni, Rosy e Mary, che hanno raccolto l’eredità del padre e ogni settimana allestiscono il banco nei mercati e alle fiere di tutta Italia. Il martedì alle Cascine, ma anche allo stadio, a Montelupo, a Pontassieve e in tante altre piazze, il banco di Mosca è ormai un punto di riferimento per chi cerca il sapore autentico della porchetta.

"Quando iniziai – ricorda – alle Cascine arrivavano da tutta la provincia, anche per comprare un bel vestito. Poi diversi ambulanti storici hanno venduto e sono arrivati tanti stranieri. Non ho nulla contro di loro, ma spesso vendono le stesse cose e non c’è più la qualità di una volta". Saverio parla con malinconia di un mestiere che nel tempo è cambiato profondamente. Il potere d’acquisto delle famiglie si è ridotto, i costi di luce, acqua e gas sono aumentati e la gente compra meno: "Ci sono tanti banchi vuoti e non conviene più come prima fare l’ambulante. I margini non sono più quelli di una volta e la merce costa tanto, ma non possiamo scaricare tutto sui clienti". Ogni giornata comincia alle 4.30 del mattino, con la scelta dei prodotti migliori e la fatica di lavorare sotto il sole d’estate o al freddo d’inverno. "È un mestiere duro, che non attira i giovani. Il sabato e la domenica preferiscono andare via piuttosto che alzarsi presto per il mercato".

ross.c.