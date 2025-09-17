Mezzo pesante a fuoco sull’autostrada, è il terzo in Toscana in un solo giorno

Firenze, 17 settembre 2025 – Ancora un mezzo pesante a fuoco. E’ il terzo in una giornata sulle arterie stradali maggiori della Toscana.

L’ultimo incendio in ordine di tempo è avvenuto intorno alle 21,30 sull’Autostrada del Sole, lungo il tratto appenninico della A1 Panoramica, dove è stato necessario chiudere temporaneamente il tratto compreso tra il bivio A1/A1 Panoramica e Aglio in direzione di Firenze, a causa di un mezzo pesante in fiamme all’altezza del chilometro 249 (poco dopo l’ingresso in Toscana dall’Emilia-Romagna).

I mezzi di soccorso sul luogo dell'incendio, sulla A1 Panoramica

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.

Agli utenti in viaggio sulla A1 e diretti verso Firenze Autostrade per l’Italia consiglia di utilizzare la A1 Direttissima.

Nel pomeriggio un altro mezzo pesante era andato a fuoco all’interno della galleria “Sparvo” all’altezza del chilometro dell’A1 Direttissima. È successo poco dopo le 18,15. Sempre nel pomeriggio un camion carico di bibite è stato distrutto da un incendio sull’Aurelia, all’altezza di Gavorrano in provincia di Grosseto.