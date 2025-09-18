L’evento charity dell’anno di Feminin Pluriel torna a Firenze

Firenze, 18 settembre 2025 - L’evento charity di Feminin Pluriel, branch italiana dell’associazione internazionale no profit, si rinnova anche quest’anno e torna il 24 ottobre a Firenze a Palazzo Capponi (Lungarno Guicciardini 1) dalle 19.30 con la cena di gala per raccogliere fondi a favore di tre diverse realtà: Edela, con cui l’associazione collabora attivamente da tempo, che offre tutela e sostegno agli orfani di femminicidio e delle famiglie affidatarie; C’è Da Fare Ets, punto di riferimento per progetti a favore di giovani in stato di sofferenza psicologica e psichiatrica acuta, fondata da Silvia Rocchi e Paolo Kessisoglu, volto noto della tv e dello spettacolo, che saranno ospiti speciale della serata; e Fondazione Fiorenzo Fratini, che si occupa dell’assistenza ai bisognosi, dai giovani agli anziani e nel supporto a malati e diversamente abili. Tra gli ospiti della serata Rajae Bezzaz, attivista, inviata tv e conduttrice radiofonica. Feminin Pluriel Italia, fondato dall’Avv. Diana Palomba attuale presidente, ha come fine primario quello di creare un network internazionale di donne di “Testa, Cuore e Azione”, promuovendo al contempo attività finalizzate all’educazione, formazione e protezione di donne e bambini in difficoltà. In maniera coerente con la propria mission, quest’anno “si pone l’obiettivo quindi di raccogliere fondi che saranno devoluti a favore di Edela, C’è Da Fare e Fondazione Fiorenzo Fratini, onlus con sede a Firenze, impegnata ad ogni livello nell’assistenza delle persone bisognose. La serata è organizzata grazie al supporto degli sponsor Akillis Paris, Maison di gioielleria fondata da Caroline Gaspard e della Famiglia Puma Trust, un "charity trust", con lo sponsor tecnico di vini Cantine Terra dei Re. “Anche quest’anno Feminin Pluriel – ha dichiarato la presidente Diana Palomba – è in prima linea per sostenere donne e bambini in difficoltà e lo facciamo con la cultura e l’educazione. Feminin Pluriel si pone come promotrice di un dialogo costruttivo e concreto, volto al sostegno e alla diffusione del rispetto di genere, partendo dai banchi di scuola, per arrivare alla famiglia e agli ambienti di lavoro. Quest’anno interagiamo con tre importanti associazioni che si occupano di realtà ai margini o incomprese, quali gli orfani di femminicidio, i giovani che soffrono per disagi di salute mentale e i bisognosi ogni età che necessitano di cure mediche e supporto. La politica e la scuola talvolta si occupano troppo poco di sensibilizzare sul tema del rispetto e dell’inclusione, di parlare di questi temi. Mentre aumentano i femminicidi, come si legge sulla cronaca ogni giorno, e così gli orfani, si diffondono i casi di disturbi psicologici trai più giovani, le necessità economiche per malati e diversamente abili. Con questo obiettivo, ogni anno torniamo ad organizzare iniziative charity lungo tutta l’Italia: da Napoli a Milano, fino alla prossima tappa a Firenze, dove vi aspettiamo”