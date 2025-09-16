Incendio in autostrada, a fuoco un camion di pomodori. In azione i vigili del fuoco

Bagno a Ripoli (Firenze), 16 settembre 2025 – Nottata difficile in autostrada per un incendio che ha visto coinvolto un camion che trasportava pomodori. Il mezzo pesante ha preso fuoco sull'A1, al km 306 in direzione Nord, nel territorio di Bagno a Ripoli.

L'incendio è scoppiato intorno alle 00:35 della notte tra lunedì 15 e martedì 16 settembre. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Figline Valdarno, supportati da due autobotti - una dalla sede centrale di Firenze e una inviata dal comando di Arezzo. Le squadre hanno provveduto allo spegnimento del semirimorchio e alla successiva bonifica dell'area.

L'autostrada è rimasta temporaneamente chiusa ed è stata riaperta alla circolazione alle 01:15. Le operazioni si sono concluse definitivamente alle 5:10 del mattino. Nessuna persona è rimasta ferita. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento.