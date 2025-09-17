Terza età, arriva alla Coop di Ponte a Greve L’officina Sempre Verdi

Firenze, 17 settembre 2025 - Si divertono, tra giochi, laboratori creativi e musica, fanno ginnastica dolce, stanno insieme e stringono amicizia. Gli anziani fiorentini adesso hanno un posto in più in città dove trascorrere il tempo, sconfiggendo noia e solitudine: il centro per la terza età promosso dalla cooperativa sociale Nomos con la collaborazione della Sezione Soci Unicoop Sud Ovest . Dopo il successo dell'esperienza estiva, il 22 settembre il centro ripartirà per l’intero anno. Si svolgerà tutti i lunedì dalle 9.30 alle 12.30 nello spazio soci del Coop.fi di Ponte a Greve (viuzzo delle Case Nuove 9 int. 10, primo piano). Qui gli anziani, autosufficienti o parzialmente autosufficienti, possono accedere liberamente a uno spazio stimolante e accogliente, partecipando ad attività creative, ludiche, educative, condotte da un'educatrice specializzata in active aging. “I centri per la terza età avviati questa estate sono piaciuti molto, e dietro richiesta delle partecipanti stesse abbiamo deciso di organizzarli anche per il resto dell'anno” spiega Gaia Guidotti, vicepresidente di Nomos “ rispondendo a un'esigenza della popolazione fiorentina più anziana di spazi di incontro e socialità e attività laboratoriali”. "Continuiamo a sostenere questa iniziativa dedicata agli anziani della nostra città: le relazioni sociali e il mantenersi attivi sia fisicamente che mentalmente, facilitano il loro benessere” afferma Cristina Zocchi, presidente sezione soci Unicoop Sud Ovest. Per informazioni tel 055.6510477.