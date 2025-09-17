Il tema della mobilità post-auto nel convegno di Fondazione e Ordine Architetti Firenze

Firenze, 22 settembre 2025 – Il tema della mobilità post-auto è al centro del convegno, il 22 settembre dalle ore 14.30 alle ore 18.30 alla Palazzina Reale, organizzato da Fondazione degli Architetti Firenze e Ordine degli Architetti di Firenze: l'evento rientra nell'ambito della Settimana europea della mobilità (16-22 settembre) del Comune di Firenze. Questo il programma del convegno: ore 15:00 – Panel 'Il ruolo di Ordine e Fondazione nelle politiche di trasformazione delle città': interventi di Silvia Ricceri, presidente Ordine degli Architetti di Firenze e di Caterina Bini, presidente Fondazione Architetti Firenze; ore 15:20 - Il progetto 'Oltre l’auto: la città a misura di chi la vive', intervento di Simone Scortecci, consigliere Fondazione Architetti Firenze e curatore del progetto Oltre l'auto; ore 15:30 – Panel 'Città e spazi di prossimità per una migliore qualità di vita', intervento di Francesco Alberti, Dipartimento di Architettura dell'Università degli studi di Firenze; ore 16:00 – Panel 'Post car city, politiche per la pedonalità e mobilità dolce della cintura fiorentina', interventi di Andrea Giorgio, assessore a mobilità e viabilità, tramvia, transizione ecologica, sicurezza urbana e polizia municipale del Comune di Firenze, di Caterina Biti, assessora all'urbanistica, decoro urbano e toponomastica del Comune di Firenze, di Yuna Kashi Zadeh, vicesindaco e assessore a mobilità e infrastrutture del Comune di Scandicci, di Francesco Pignotti, sindaco del Comune di Bagno a Ripoli, di Corso Petruzzi, assessore del Comune di Bagno a Ripoli, di Claudia Pecchioli, vicesindaca e assessora ai lavori pubblici, mobilità, sviluppo economico e protezione civile del Comune di Sesto Fiorentino. Il convegno si colloca all’interno del Festival “Si muove la città”, speciale Future4Cities a Firenze per la Settimana europea della mobilità 2025. Il progetto “Oltre l’auto: la città a misura di chi la vive”, avviato nell'ottobre 2024 con il convegno “Post car city, nuovi spazi per città in trasformazione”, ha l'obiettivo di promuovere un confronto tra i diversi soggetti coinvolti (amministratori, tecnici, esperti del settore, ricercatori) per superare la centralità dell’automobile nella città contemporanea, restituendo spazio, qualità e prossimità alle persone. Si declina attraverso tre linee guida di riferimento: 1. Spazio pubblico e mobilità sostenibile Promuovere, attraverso appuntamenti formativi e culturali, buone pratiche di politiche urbane e progetti finalizzati alla riduzione dell'uso dell'auto in favore di soluzioni di mobilità sostenibile e pedonalità urbana, mediante la riappropriazione di spazio fisico "male utilizzato" da "reinvestire" in spazi pubblici inclusivi, sicuri e accessibili. 2. Nuovi modelli di città Valorizzare i concetti di post car city, città dei 15 minuti, città di prossimità, definizioni che, seppur nelle loro specifiche peculiarità, hanno tutte l'obiettivo di migliorare il benessere urbano, la coesione sociale e la qualità di vita dei cittadini. 3. Una doppia scala di confronto Il progetto ha l'obiettivo di affrontare le tematiche a una doppia scala: nazionale ed europea, grazie a relatori di grande esperienza in grado di presentare interventi, ricerche e progetti di elevato valore tecnico, strategico e scientifico; locale, coinvolgendo amministratori, tecnici e politici del territorio per affrontare i temi più importanti su Firenze, Città Metropolitana e Regione Toscana.