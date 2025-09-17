Tragico frontale tra moto: morto un ragazzo, aveva 17 anni

Pisa, 17 settembre 2025 – Un tragico incidente costato la vita a un ragazzo di solamente 17 anni. È quello che è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 17 settembre, su un lato del parcheggio dell’Ikea, alla periferia sud di Pisa, dove due moto si sono scontrate frontalmente.

Nell’impatto è rimasto ferito anche un secondo motociclista, ricoverato in gravi condizioni e in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell’ospedale Cisanello.

La dinamica è al vaglio della polizia municipale. Il ragazzo deceduto sarebbe giunto in pronto soccorso già privo di vita. I tentativi di rianimazione condotti prima dal personale del 118 e poi dai medici ospedalieri non sono bastati a salvarlo.

L’altro motociclista coinvolto è arrivato in codice rosso, quindi in condizioni gravissime, al pronto soccorso e dopo essere stato stabilizzato è stato trasferito nel reparto di rianimazione con gravi traumi.