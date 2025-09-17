Tutti tirano la giacchetta

Pier Francesco De Robertis
Tutti tirano la giacchetta
Pisa
17 set 2025
17 set 2025
REDAZIONE PISA
  4. Tragico frontale tra moto: morto un ragazzo, aveva 17 anni

Tragico frontale tra moto: morto un ragazzo, aveva 17 anni

L’incidente su un lato del parcheggio dell’Ikea, alla periferia sud di Pisa. Grave l’altro motociclista coinvolto. Dinamica al vaglio della polizia municipale

Pisa, 17 settembre 2025 – Un tragico incidente costato la vita a un ragazzo di solamente 17 anni. È quello che è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 17 settembre, su un lato del parcheggio dell’Ikea, alla periferia sud di Pisa, dove due moto si sono scontrate frontalmente. 

Nell’impatto è rimasto ferito anche un secondo motociclista, ricoverato in gravi condizioni e in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell’ospedale Cisanello.

La dinamica è al vaglio della polizia municipale. Il ragazzo deceduto sarebbe giunto in pronto soccorso già privo di vita. I tentativi di rianimazione condotti prima dal personale del 118 e poi dai medici ospedalieri non sono bastati a salvarlo. 

L’altro motociclista coinvolto è arrivato in codice rosso, quindi in condizioni gravissime, al pronto soccorso e dopo essere stato stabilizzato è stato trasferito nel reparto di rianimazione con gravi traumi. 

