Nelle scuole della provincia torna Acque Tour: viaggio alla scoperta del valore dell'acqua

Pisa, 18 settembre 2025 – Scorre nei fiumi, si raccoglie nelle sorgenti e nelle falde, riempie i laghi e attraversa le città. L’acqua accompagna da sempre la vita dell’uomo e della natura. È un patrimonio prezioso ma fragile, che oggi più che mai richiede grande attenzione e cura. Per questo è importante trasmettere alle nuove generazioni non soltanto la conoscenza del ciclo idrico, ma anche la consapevolezza che ciascuno di noi può e deve contribuire a salvaguardarlo.

Con questo obiettivo torna Acque Tour, il progetto di educazione ambientale promosso da Acque in collaborazione con l’associazione La Tartaruga, giunto all’edizione numero 24. Dal prossimo ottobre fino a giugno 2026, saranno messi a disposizione delle scuole del territorio 475 interventi gratuiti, con attività calibrate su ogni fascia di età: laboratori e lezioni in classe, esperienze creative e sensoriali, visite guidate agli impianti e gite alla scoperta di acquedotti, sorgenti e fontane. Dall’Acquedotto Mediceo di Asciano Pisano alle fontane storiche di Pisa; dalla sorgente Badia a Cascine di Buti alle centrali idriche di Montecalvoli, La Rosa di Terricciola e Ponte alla Navetta a Pontedera, fino ai depuratori di Vaiano a Montopoli, Casciana Terme e Pisa sud: un mosaico di esperienze che unisce natura, storia e scienza.

Lungo questo viaggio nascono le domande che stimolano la curiosità delle alunne e degli alunni: come arriva l’acqua ai nostri rubinetti? È davvero sicura e buona da bere? Quali controlli lo garantiscono? Dove finisce la risorsa che utilizziamo ogni giorno, e in che modo ritorna in ambiente? E ancora: che ruolo ha nei cambiamenti climatici, e cosa possiamo fare noi, in prima persona, per non sprecarla e proteggerla?

Come ogni anno, il progetto si arricchisce anche del concorso “Buona da Bere”, che premia i migliori elaborati realizzati dalle classi partecipanti - disegni, testi, modellini, presentazioni digitali - e che sarà al centro della festa conclusiva prevista in primavera. Le scuole avranno tempo fino al 30 aprile 2026 per inviare i propri contributi. Le iscrizioni ad Acque Tour sono aperte online dalle ore 8 di giovedì 18 alle ore 24 di giovedì 25 settembre. Per informazioni e per il supporto alle adesioni è a disposizione la segreteria didattica dell’associazione La Tartaruga, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, ai numeri 0587477635 e 3336685357, o scrivendo all’indirizzo [email protected].