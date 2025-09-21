Il più Bel Cantico tra i Cantici. Danza nella Certosa

Martedì 23 settembre il Museo della Certosa di Calci si anima con un poetico spettacolo di danza: ‘Il più Bel Cantico fra i Cantici’ , ispirato al Cantico dei Cantici nella traduzione di Guido Ceronetti. Un testo pieno di sensualità ed erotismo il cui contenuto ha sempre suscitato molte discussioni, per la profonda differenza rispetto al resto della Bibbia. Appuntamento alle 11, la messa in scena è a cura del Consorzio Coreografi Danza d’Autore, con la regia e coreografia di Flavia Bucciero, musica di Antonio Ferdinando Di Stefano; danzatori e interpreti Iolanda Del Vecchio, Luca Di Natale, Gilda Rinaldi Bertanza; elementi scenici Delio Gennai; disegno luci Riccardo Tonelli; foto Antonella Limotta e Marco Bizzarri.

Posti limitati, prenotazione consigliata al numero 050-938430.Spettacolo incluso nel biglietto di accesso (5 euro) per il Museo, possibilità di abbonamento a 35 euro che comprende tutti gli eventi della rassegna e ingresso ai Musei Nazionali di Pisa per 365 giorni. Info e programma sul sito www.musicaedanza.it, biglietti acquistabili presso le biglietterie dei Musei Nazionali di Pisa e su App Musei Italiani. La rassegna è promossa dal nuovo Istituto autonomo del Ministero della Cultura che racchiude i quattro musei statali pisani, sostenuta dalla Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura e dalla Fondazione Pisa, e organizzata da MiC - Musei nazionali di Pisa, Orchestra da Camera Fiorentina e Consorzio Coreografi Danza d’Autore.