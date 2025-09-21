La Notte bianca dello sport riempie strade e piazze

Oltre 150 stand di associazioni hanno trasformato ieri, per la terza edizione consecutiva della Notte Bianca dello Sport, il centro storico di Pisa in una grande palestra a cielo aperto. Un numero cresciuto rispetto all’anno scorso, con una varietà sempre più ampia di discipline sportive da provare. Un’edizione ricca di novità, come il palco in piazza Garibaldi e il campo polivalente in piazza XX Settembre.

"Le associazioni hanno voglia e la missione importante è quella di promuovere non solo lo sport ma anche tutto l’associazionismo che vi ruota intorno – ha detto l’assessora allo sport del Comune di Pisa, Frida Scarpa –. Vogliamo valorizzare anche le discipline di nicchia, per offrire una proposta più ampia ai nostri ragazzi e trasmettere i valori dello sport".

Alla partenza della manifestazione anche Alberto Giovannelli, presidente di Pisamo, che ha presentato la Cargo bike a pedalata assistita, in grado di trasportare anche persone con disabilità e che verrà messa a disposizione, ha annunciato, sia dei turisti che dei cittadini.

"Crediamo fortemente nei valori educativi, sociali, di benessere e inclusione che lo sport porta con sé" ha sottolineato Marco Macchia, delegato dell’Università di Pisa ai rapporti con il territorio. Il tema centrale della serata, "lo sport per tutti", è lo slogan "che dobbiamo tradurre in qualcosa di concreto e questo non sarebbe possibile senza le associazioni che ogni giorno accolgono bambini e ragazzi che si avvicinano allo sport" ha detto il sindaco di Pisa, Michele Conti.

Durante la serata l’Asd Danza, guidata da Martina Giraldo, ha infine tenuto un commovente "minuto di rumore" in ricordo di Jacopo Gambini, il 17enne morto mercoledì scorso in un incidente in moto insieme all’amico Leonardo Renzoni. Minuto di rumore che è stato replicato in tutte le piazze della manifestazione.