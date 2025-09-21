Al via Raccontare il futuro

Tre settimane di animazioni teatrali, circensi, ludiche e scientifiche dedicate ai più piccoli, per imparare a conoscersi e a stare insieme giocando nei parchi e nelle piazze dei comuni di Pisa, Cascina e San Giuliano Terme. Con queste attività gratuite, pensate per i bambini e le bambine dai 6 ai 13 anni, prende avvio Raccontare il futuro, progetto di contrasto alla povertà educativa sostenuto da Fondazione Pisa. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con i Comuni di Pisa, Cascina e San Giuliano Terme, ha come capofila il Cineclub Arsenale di Pisa e come partner AIPD Pisa, Antitesi Teatro Circo, Binario Vivo, CNGEI Pisa, Coop. Il Simbolo, Fondazione Sipario Toscana, Fondazione Tuono Pettinato, Habanera, Il Gabbiano, Osservatorio Gravitazionale Europeo, OxyzO-Orizzonti Ludici, Teatri della resistenza. Laboratori e corsi gratuiti di teatro, circo, teatro di figura, scienza, fumetto, video, giochi da tavolo e all’aria aperta. Gli spazi dei quartieri pisani del Cep e I Passi, del centro storico della città, di Cascina e di San Giuliano Terme diventeranno per i ragazzi luoghi di confronto per nuove esperienze culturali e riferimenti quotidiani. Un’équipe di educatori e operatori sociali affiancherà gli esperti culturali per favorire la connessione con la rete dei servizi esistenti sui territori. Il progetto si chiuderà a primavera 2026 con un festival che racconterà questo anno di lavoro. Info eventi 22 settembre – 10 ottobre e iscrizione corsi: tel. 335 1324485
Tutti gli eventi avranno inizio alle ore 17.00
- Lunedì 22/9 Teatro di figura – Storie di Toscana Pisa – I Passi (Parco giochi) Attività a cura di “Habanera”
- Martedì 23/9 Teatro – Giovannino Perdigiorno San Giuliano Terme (Parco giochi degli impianti sportivi) Attività a cura di “Teatri della Resistenza”
- Mercoledì 24/9 Teatro - Cantamare Cascina (Piazza Caduti) a cura di “Fondazione Sipario Toscana”
- Giovedì 25/9 Teatro di figura - Storie di Toscana Pisa – Cep (Parco giochi Pierin del Vaga) a cura di “Habanera”
- Venerdì 26/9 Teatro - Alla ricerca del re Sentiunpo’ Pisa – Sesta Porta (Parco Via Nino Bixio) Attività a cura di “Binario Vivo”
- Lunedì 29/9 TEATRO – Giovannino Perdigiorno Pisa – I Passi (Parco giochi) Attività a cura di “Teatri della resistenza”
- Martedì 30/9 TEatro – Storie intrecciate per grasse risate San Giuliano Terme (Parco giochi degli impianti sportivi) a cura di “Il Gabbiano”
- Mercoledì 1/10 Animazione scientifica - Big Bang Machine Cascina (Piazza Caduti per la Libertà) a cura di “Osservatorio Gravitazionale Europeo” e “OxyzO Orizzonti Ludici”
- Giovedì 2/10 Teatro Storie intrecciate per grasse risate Pisa – CEP (Parco giochi Pierin del Vaga) a cura di “Il Gabbiano”
- Venerdì 3/10 Animazione scientifica - Big Bang Machine Pisa – Sesta Porta (Parco Via Nino Bixio) a cura di “Osservatorio Gravitazionale Europeo” e “OxyzO Orizzonti Ludici”
- Lunedì 6/10 In piazza il circo impazza Pisa – I Passi (Parco giochi) Attività a cura di “Antitesi Teatro Circo” e “Cngei pisa”
- martedì 7/10 circo - In piazza il circo impazza San Giuliano Terme (Parco giochi degli impianti sportivi) Attività a cura di “Antitesi Teatro Circo”
- Mercoledì 8/10 Teatro – Alla ricerca del re Sentiunpo’ Cascina (Piazza Caduti per la Libertà) Attività a cura di “Binario Vivo”
- Giovedì 9/10 giochi in piazza e da tavolo Pisa – CEP (Parco giochi Pierin del Vaga) a cura di “CNGEI Pisa” e “OxyzO Orizzonti Ludici”
- Venerdì 10/10 Cantamare Pisa Sesta Porta (Parco Via Nino Bixio) Attività a cura di “Fondazione Sipario Toscana”