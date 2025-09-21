Al via Raccontare il futuro

Tre settimane di animazioni teatrali, circensi, ludiche e scientifiche dedicate ai più piccoli, per imparare a conoscersi e a stare insieme giocando nei parchi e nelle piazze dei comuni di Pisa, Cascina e San Giuliano Terme. Con queste attività gratuite, pensate per i bambini e le bambine dai 6 ai 13 anni, prende avvio Raccontare il futuro, progetto di contrasto alla povertà educativa sostenuto da Fondazione Pisa. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con i Comuni di Pisa, Cascina e San Giuliano Terme, ha come capofila il Cineclub Arsenale di Pisa e come partner AIPD Pisa, Antitesi Teatro Circo, Binario Vivo, CNGEI Pisa, Coop. Il Simbolo, Fondazione Sipario Toscana, Fondazione Tuono Pettinato, Habanera, Il Gabbiano, Osservatorio Gravitazionale Europeo, OxyzO-Orizzonti Ludici, Teatri della resistenza. Laboratori e corsi gratuiti di teatro, circo, teatro di figura, scienza, fumetto, video, giochi da tavolo e all’aria aperta. Gli spazi dei quartieri pisani del Cep e I Passi, del centro storico della città, di Cascina e di San Giuliano Terme diventeranno per i ragazzi luoghi di confronto per nuove esperienze culturali e riferimenti quotidiani. Un’équipe di educatori e operatori sociali affiancherà gli esperti culturali per favorire la connessione con la rete dei servizi esistenti sui territori. Il progetto si chiuderà a primavera 2026 con un festival che racconterà questo anno di lavoro. Info eventi 22 settembre – 10 ottobre e iscrizione corsi: tel. 335 1324485

Tutti gli eventi avranno inizio alle ore 17.00