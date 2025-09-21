Salza rinasce con Brunch Republic. Assunzioni e apertura a dicembre: "Investimento da 500mila euro"

di Gabriele MasieroPISANuova vita per Salza. Intorno alla metà di dicembre lo storico locale di Borgo Stretto riaprirà cambiando pelle. Sarà infatti uno dei 17 punti vendita di Brunch Republic, la catena che ha portato la filosofia del "brunch" in Italia e che conta già 200 dipendenti (diventeranno 300 entro fine anno) e punta ad assumere a Pisa 12 persone a tempo pieno. Fondata da Marco Pani e Matteo Hu a Mestre (Venezia), in pochi anni si è ampliata in tante altre città italiane, compreso Firenze dove presto aprirà un secondo negozio. "Il nostro gruppo raggiungerà i 12 milioni di euro di fatturato quest’anno - dice Pani a La Nazione - e vogliamo continuare a crescere, puntando su una città carica di storia come Pisa. Siamo felici di avere rilevato un locale storico che è un’icona non solo per molti pisani e ringraziamo la famiglia Salza, gli avvocato David ed Edoardo Cerri che hanno curato la trattativa, e l’amministrazione che ci ha supportato in tutti gli step burocratici. Abbiamo fatto un investimento di circa 500 mila euro e non vediamo l’ora di accogliere pisani e turisti nel negozio".Brunch Republic è stata la prima catena italiana ha puntare sulle ricette più iconiche della colazione in stile anglosassone e a farne il suo punto di forza. "Il brunch - spiega Pani - è un autentico stile di vita. Abbiamo sviluppato una varietà di ricette che si adattano a ogni momento della giornata: colazione, pranzo, aperitivo e cena. I nostri punti vendita sono aperti con orario continuato e cucina sempre aperta dalle 7.30 alle 23.30, offrendo menù per tutte le tasche ma con uno stile internazionale e ben riconoscibile in grado di intercettare i favori del pubblico, siano essi turisti, studenti come nel caso di una città universitaria come Pisa, o residenti". Nell’idea di business della catena veneta c’è però la volontà di non rivoluzionare, anche nell’aspetto, il vecchio Salza: "Saremo certamente e inevitabilmente diversi - osserva uno dei due fondatori che a Pisa saranno soci dell’imprenditore pisano Mauro Castiello - ma intendiamo mantenere le caratteristiche del locale come salotto buono ed elegante nel cuore del centro storico. A breve cominceremo i lavori propedeutici all’apertura al pubblica prevista per la metà di dicembre". Intanto, l’azienda è pronta ad aprire le selezioni per reperire il personale da impiegare nel nuovo punto di vendita: "Presto sarà possibile inviare i curricula attraverso il nostro sito internet https://brunchrepublic.com/lavora-con-noi/ - conclude Pani - per selezionare i profili che ci interessano. Offriamo almeno 12 contratti full time, più probabilmente individueremo contratti part time e a tempo determinato per far fronte ai periodi di alta stagione in cui i flussi di clienti inevitabilmente aumenteranno".