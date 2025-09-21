Anche l’ex rettore Mancarella contro il maxi-agrivoltaico

No al maxi parco agrivoltaico da 150 ettari nella piana di Asciano. Il progetto che incombe sul Lungomonte, minacciando lo skyline dei Condotti, fa insorgere i residenti e gli amanti della zona. Tra cui il professor Paolo Mancarella, ex rettore dell’Ateneo pisano.

Professore, lei vive ad Asciano da molto tempo. Come ha conosciuto questi luoghi?

"Mi sono trasferito qui dal centro di Pisa circa trent’anni fa, perché io e mia moglie volevamo far crescere i nostri due figli in campagna, a contatto con la natura. Ho imparato a conoscere e subito ad amare questi luoghi anche grazie ai racconti di Tripoli – così lo chiamavano tutti – un anziano contadino che aveva la vigna accanto al mio giardino e che, vedendo la mia goffaggine nel tagliare l’erba, potare gli ulivi e coltivare l’orto, mi adottò subito, insegnandomi i rudimenti del mestiere. Tripoli parlava spesso di quando, da giovane, lavorava “in Padule”, come lui chiamava le terre oggi minacciate. Alle descrizioni della fatica del lavoro affiancava sempre il ricordo della bellezza di quella campagna: immagini che mi sono rimaste dentro, anche se lui ci ha lasciato ormai da oltre quindici anni".

La minaccia a cui si riferisce è il progetto di un grande impianto fotovoltaico. Qual è la sua opinione?

"Sarebbe un vero scempio. Non metto in discussione il valore delle energie rinnovabili: sappiamo tutti che sono necessarie per il futuro del pianeta. Ma non si può accettare tutto in nome della transizione ecologica. Collocare un impianto industriale di quelle dimensioni in una piana come questa significherebbe cancellare in pochi anni un equilibrio che resiste da secoli. Vi immaginate il Padule, luogo ricco di storia e identità, trasformato d’un tratto in una distesa di pannelli, senza rispetto né per chi lo ha custodito né per chi lo abita? Non sono un ingegnere del paesaggio né un tecnico specializzato, ma credo che basti un po’ di buon senso per capire l’assurdità del progetto. In questo senso mi riconosco pienamente in quanto espresso di recente sulla stampa da diverse voci autorevoli, che hanno sollevato la stessa preoccupazione".

C’è chi sostiene che sia il prezzo da pagare per lo sviluppo sostenibile. Lei cosa risponde?

"Lo sviluppo sostenibile non può ridursi a logica di occupazione indiscriminata del territorio a vantaggio di interessi privati. La vera sostenibilità deve tenere insieme ambiente, paesaggio e comunità. Esistono aree industriali dismesse, capannoni, tetti di edifici pubblici e privati: spazi già compromessi che potrebbero accogliere il fotovoltaico senza devastare la bellezza di una piana agricola. Qui si vuol sacrificare un bene comune, un patrimonio che non appartiene solo ad Asciano ma a tutti. Non è solo questione estetica: un impianto di queste proporzioni avrebbe conseguenze nefaste anche per la fauna che abita la piana, uccelli e piccoli animali che ogni giorno vedo muoversi liberi quando mi reco a Pisa".

Quale messaggio vuole lanciare?

"Vorrei fosse chiaro che non è una battaglia contro le rinnovabili, ma per il paesaggio. Difendere questi luoghi non significa restare fermi, significa scegliere con intelligenza dove e come investire. Il Padule di Asciano è parte della nostra identità, della memoria dei contadini che l’hanno lavorato e di chi ancora oggi lo vive. Distruggerlo sarebbe un errore irreparabile e imperdonabile".

E.M.