Pisa, incidente frontale tra due moto: morto un ragazzo

Pisa, 17 settembre 2025 – Gravissimo incidente nella zona Ikea di Pisa. Due moto si sono scontrate frontalmente, un ragazzo giovanissimo è morto nell’impatto. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 17 settembre, su un lato del parcheggio dell’Ikea, alla periferia sud.

Nell’impatto è rimasto ferito anche un secondo motociclista, ricoverato in gravi condizioni e in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell’ospedale.

La dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine e la vittima non sarebbe ancora stata identificata ma sarebbe giunta in pronto soccorso già priva di vita e i tentativi di rianimazione condotti prima dal personale del 118 e poi dai medici ospedalieri non l'hanno potuto salvare. Si tratta di un ragazzo giovanissimo. L'altro, ferito in modo grave, è giunto in codice rosso al pronto soccorso e dopo essere stato stabilizzato è stato trasferito nel reparto di rianimazione con gravi traumi.