Pisa
CronacaPisa, incidente frontale tra due moto: morto un ragazzo
17 set 2025
REDAZIONE PISA
Pisa, incidente frontale tra due moto: morto un ragazzo

È successo a lato del parcheggio Ikea. Nell’impatto è rimasto ferito anche un secondo motociclista, ricoverato in gravi condizioni

Pronto soccorso emergency ospedale di Cisanello Pisa (foto di Enrico Mattia Del Punta)

Pronto soccorso emergency ospedale di Cisanello Pisa (foto di Enrico Mattia Del Punta)

Pisa, 17 settembre 2025 – Gravissimo incidente nella zona Ikea di Pisa. Due moto si sono scontrate frontalmente, un ragazzo giovanissimo è morto nell’impatto. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 17 settembre, su un lato del parcheggio dell’Ikea, alla periferia sud. 

Nell’impatto è rimasto ferito anche un secondo motociclista, ricoverato in gravi condizioni e in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell’ospedale. 

La dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine e la vittima non sarebbe ancora stata identificata ma sarebbe giunta in pronto soccorso già priva di vita e i tentativi di rianimazione condotti prima dal personale del 118 e poi dai medici ospedalieri non l'hanno potuto salvare. Si tratta di un ragazzo giovanissimo. L'altro, ferito in modo grave, è giunto in codice rosso al pronto soccorso e dopo essere stato stabilizzato è stato trasferito nel reparto di rianimazione con gravi traumi.

