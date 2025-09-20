Il destino e la tragedia. Due giovani amici morti nell’incidente tra le loro moto: chi erano

Pisa, 20 settembre 2025 – Due amici, uno stesso tragico destino. Due ragazzi giovanissimi che si affacciavano alla vita e che adesso non ci sono più. Lasciando sotto choc la città di Pisa, che si stringe intorno al dolore infinito delle famiglie. E’ morto anche Leonardo Renzoni, 16 anni, dopo il decesso di Jacopo Gambini, 17 anni. Troppo gravi le ferite per entrambi conseguenti allo scontro tra i loro mezzi a due ruote.

Erano nella zona dei piazzali della zona commerciale tra il canale dei Navicelli e l’Aurelia. Nei pressi di vari grandi magazzini. Sembra che i due stessero compiendo delle evoluzioni e che appunto ci sia stato a quel punto il violentissimo scontro tra i loro mezzi. Le loro condizioni sono apparse subito disperate.

Diverse persone sono accorse, compresi alcuni automobilisti, e hanno chiamato i soccorsi. Immediata la corsa per entrambi all’ospedale di Cisanello. Il loro destino era purtroppo segnato a causa della gravità dei traumi. Una vicenda su cui adesso indaga la procura dei minori di Firenze con il pubblico ministero Filippo Focardi. Si cerca di capire cosa sia accaduto.

Jacopo e Leonardo erano due grandi appassionati di motori. E molto spesso compivano evoluzioni. Una passione, quella per le moto da enduro, che è comune a molti ragazzi della loro età. Leonardo in particolare era vicino al gruppo Moto Sbiellati Crew di Pisa, che riunisce diversi giovani. Appassionati di tecnologia, lo stesso Leonardo aveva un canale youtube sul quale parlava di moto ma non solo. Anche di videogiochi, dei quali era appassionato. Diverse le sue apparizioni sul social network mentre racconta, con le cuffie alle orecchie, le sue esperienze videoludiche.

Frequentavano entrambi le superiori Jacopo e Leonardo. Jacopo Gambini era uno studente della IV Iti ed era residente a San Giuliano Terme. La sua famiglia è molto conosciuta nella frazione di San Martino a Ulmiano. Nella mattina di giovedì 18 settembre, quella dopo l’incidente, i suoi compagni alle 8.30 sono rimasti fuori, in cortile. Poi sono stati a Cisanello. Ormai non c’era più niente da fare. Una situazione che scuote la comunità scolastica.

Intanto, le indagini vanno avanti. E’ scattato il sequestro dei cellulari dei due ragazzi così come delle moto.