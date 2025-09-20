Giochi pericolosi in moto. L’amico in condizioni disperate

Il rombo delle moto oggi è un’eco di morte. È in quel suono cupo che Pisa piange Jacopo Gambini, 17 anni (a destra nella foto in alto), deceduto nello scontro frontale su due ruote con un coetaneo. Ma versa in condizioni disperate Leonardo Renzoni, 16 anni (a destra nella foto in basso). "Non ci sono speranze – spiega il padre Michelangelo –. Abbiamo deciso per l’espianto degli organi, come ultimo atto d’amore". Giovanissimi, studenti delle superiori e una passione comune per le due ruote trasformata in tragedia, mercoledì sera, in un piazzale alla periferia della città.

E se il dolore è l’unica voce che non smette di farsi sentire, restano le domande. Quesiti che non possono cambiare le cose, ma restano l’unico appiglio a cui potersi aggrappare. Come è potuto accadere? Cosa è successo quando le due moto si sono scontrate frontalmente? Quale il contesto? Un gioco? Una disattenzione? L’inchiesta, affidata al pubblico ministero Filippo Focardi della procura dei minori di Firenze, prova a ricostruire la dinamica. Dalle prime testimonianze raccolte dai testimoni oculari non sarebbero emersi profili di "challenge", ma la Procura vuole approfondire ogni dettaglio di una sequenza dei fatti giudicata insolita: dal contesto in cui i ragazzi erano soliti ritrovarsi in motorino, ai video su YouTube che riprendono uno dei giovani in posizioni acrobatiche, quasi una dimostrazione estrema di bravura tecnica, fino all’ipotesi di una terza moto coinvolta nello schianto.

Gli inquirenti hanno sequestrato i cellulari dei due ragazzi e stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Una, rivolta proprio sul parcheggio, potrebbe rivelarsi decisiva, anche se l’impianto appartiene a una ditta fallita e non è certo che sia ancora attivo. Sono stati disposti anche gli accertamenti tecnici sulle moto. Le testimonianze raccolte finora concordano e parlano di fatalità. Le indagini, però, restano aperte sotto ogni profilo, anche se rese più farraginose da un equivoco nelle prime ore successive all’incidente, quando un errore nella procedura di riconoscimento ha portato a uno scambio di identità fra i due ragazzi. Un guaio che ha reso la tragedia ancora più dolorosa, se possibile. Come se in questa vicenda vi fosse qualcosa di umanamente accettabile.