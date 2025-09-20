Scontro tra moto a Pisa, non ce l’ha fatta Leonardo Renzoni. Anche il 16enne è morto dopo l’incidente

Pisa, 20 settembre 2025 – Anche Leonardo non ce l’ha fatta. E’ doppia la tragedia avvenuta nel parcheggio dell’Ikea di Pisa nel pomeriggio del 17 settembre. Il ragazzo, ricoverato in gravissime condizioni, è morto nella notte dopo che anche l’amico, Jacopo Gambini, aveva perso la vita nel drammatico scontro.

La famiglia, con il nullaosta della procura minorile che ha aperto un'indagine, ha autorizzato l'espianto degli organi. Secondo una ricostruzione della polizia municipale i due ragazzi in sella alle moto stavano probabilmente effettuando alcune evoluzioni acrobatiche in un piazzale della periferia sud. Per cause in corso di accertamento, i due mezzi durante le manovre si sono scontrati frontalmente.

Gambini è morto quasi subito mercoledì dopo l'impatto, mentre Leonardo Renzoni è deceduto ieri dopo due giorni di sofferenze in ospedale per le gravi ferite riportate nello scontro. Saranno effettuate le autopsie. Gli inquirenti ipotizzano un gioco pericoloso e stanno controllando i social oltre alle telecamere della zona per avere immagini che contribuiscano a ricostruire la dinamica dell'incidente. I due ragazzi, molto amici, frequentavano il Buonarroti e il Da Vinci-Fascetti.

Gli inquirenti stanno cercando di capire se al momento dello scontro fosse presente anche una terza moto. Il sospetto è che qualcosa sia andato storto nel momento in cui i due, appassionatissimi di moto, stavano facendo delle evoluzioni.