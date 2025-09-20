Comune, i dipendenti protestano: "Organico dimezzato, niente premi. Adesso siamo pronti allo sciopero"

I lavoratori del Comune di Pescia giovedì si sono riuniti in assemblea e hanno dato mandato alla Rsu e alle organizzazione sindacali di proclamare lo stato di agitazione: a provocare la protesta, la grave situazione che, da tempo, coinvolge uffici e servizi. La carenza di organico si fa ogni giorno più insostenibile, i sindacati denunciano come gli uffici siano del tutto sguarniti e sia sempre più difficile far fronte alle necessità dell’utenza, con carichi di lavoro sempre più impegnativi e con difficoltà a smaltire anche l’ordinario.

"In pochi anni- segnala Riccardo Cappellini, Cgil Funzione Pubblica – si è pressoché dimezzato il personale, passando da oltre cento dipendenti agli attuali 64". Una situazione che non può che aggravarsi: alcuni hanno vinto concorsi in altre amministrazioni, altri sono prossimi al pensionamento, senza parlare di quelli con gravi problemi di salute. Temi che i sindacati avevano già affrontato lo scorso anno con una serie di incontri con il sindaco Riccardo Franchi, il vice sindaco Luca Tridente e l’assessore Vittorio De Cristofaro. Ma i lavoratori, a questo proposito, lamentano forti carenze nel rispetto degli impegni assunti dagli amministratori: il pagamento del premio di produttività, ad esempio, era contrattato e dovrebbe essere corrisposto in luglio, ma non è ancora stato messo in pagamento, così come non è arrivato il riconoscimento del buono pasto, che è diritto di chi effettua un orario di lavoro con rientro nel pomeriggio. Ci sono, è vero, delle convenzioni con alcune attività commerciali, ma sono insufficienti, perché non coprono i bisogni dei dipendenti con problemi di alimentazione. E poi, le difficoltà, con il poco organico a disposizione, a istituire turni di reperibilità tecnica; le incertezze sui corsi di formazione, strumento indispensabile per l’acquisizione di competenze e ai fini della sicurezza sul lavoro; la mancata attivazione di uno strumento importante come le progressioni verticali di carriera, che hanno una precisa scadenza entro la fine dell’anno. Tutti temi che i sindacati affermano essere stati più volte rappresentati, ma che stentano a trovare compimento.

Per questo è stato deciso di chiedere un incontro in Prefettura: "non si chiede niente più di quello che è già stato contrattato - afferma Cappellini - l’auspicio è che si riescano ad avere risposte certe e dati precisi. Deve servire a dare una scossa, a definire un perimetro, per offrire garanzie ai lavoratori e, quindi, ai cittadini. Se non dovessero arrivare, o non fossero soddisfacenti, siamo pronti ad adottare tutte le misure previste dalla normativa". Emanuele Cutsodontis