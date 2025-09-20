La Comunità solidale si presenta: incontri e iniziative di solidarietà

L’associazione Comunità Solidale, da oltre dieci anni attiva sul territorio di Lamporecchio organizza una serie di incontri, che si terranno nelle frazioni di Lamporecchio, per presentare e in maniera più approfondita i vari progetti che l’associazione sta portando avanti. Il primo appuntamento programmato è per oggi, sabato 20 settembre, con inizio alle ore 17 e si terrà all’interno dei locali del Circolo Arci di Mastromarco. Un incontro chiaramente aperto a tutta la cittadinanza. Nell’occasione la presidente dell’associazione Mara Fadanelli (nella foto), insieme a diversi volontari illustrerà le attività che sono portate avanti per il bene di diverse persone che sono in difficoltà. La Comunità solidale di Lamporecchio è un’associazione tra associazioni che hanno come scopo quello di lavorare in rete anche con le istituzioni, condividendo risorse umane e materiali, per aiutare le persone meno fortunate "con l’aiuto di tutti, volontari e istituzioni – afferma la presidente Mara Fadanelli stiamo portando avanti diversi progetti, tra i tanti ricordo la distribuzione settimanale del pacco alimentare per i più bisognosi, oppure il lavoro di integrazione con i ragazzi profughi ospiti nei centri di accoglienza del territorio, ‘l’organizzazione, insieme all’Auser di Larciano, di incontri per socializzare e combattere la solitudine rivolti soprattutto alle persone anziane: stare nel centro di ascolto della Caritas e altri interventi che quotidianamente facciamo. Abbiamo bisogno di più volontari per potere fare fronte alle richieste che ci arrivano dal territorio. Questi incontri – conclude Mara Fadanelli- hanno proprio lo scopo di promuove la nostra associazione, invitando nello stesso più persone a diventare nostri volontari".

Massimo Mancini