20 set 2025
MASSIMO MANCINI
La Comunità solidale si presenta: incontri e iniziative di solidarietà

L’associazione Comunità Solidale, da oltre dieci anni attiva sul territorio di Lamporecchio organizza una serie di incontri, che si terranno...

L’associazione Comunità Solidale, da oltre dieci anni attiva sul territorio di Lamporecchio organizza una serie di incontri, che si terranno nelle frazioni di Lamporecchio, per presentare e in maniera più approfondita i vari progetti che l’associazione sta portando avanti. Il primo appuntamento programmato è per oggi, sabato 20 settembre, con inizio alle ore 17 e si terrà all’interno dei locali del Circolo Arci di Mastromarco. Un incontro chiaramente aperto a tutta la cittadinanza. Nell’occasione la presidente dell’associazione Mara Fadanelli (nella foto), insieme a diversi volontari illustrerà le attività che sono portate avanti per il bene di diverse persone che sono in difficoltà. La Comunità solidale di Lamporecchio è un’associazione tra associazioni che hanno come scopo quello di lavorare in rete anche con le istituzioni, condividendo risorse umane e materiali, per aiutare le persone meno fortunate "con l’aiuto di tutti, volontari e istituzioni – afferma la presidente Mara Fadanelli stiamo portando avanti diversi progetti, tra i tanti ricordo la distribuzione settimanale del pacco alimentare per i più bisognosi, oppure il lavoro di integrazione con i ragazzi profughi ospiti nei centri di accoglienza del territorio, ‘l’organizzazione, insieme all’Auser di Larciano, di incontri per socializzare e combattere la solitudine rivolti soprattutto alle persone anziane: stare nel centro di ascolto della Caritas e altri interventi che quotidianamente facciamo. Abbiamo bisogno di più volontari per potere fare fronte alle richieste che ci arrivano dal territorio. Questi incontri – conclude Mara Fadanelli- hanno proprio lo scopo di promuove la nostra associazione, invitando nello stesso più persone a diventare nostri volontari".

Massimo Mancini

