Uomo ubriaco e senza patente contromano sulla Siena-Bettolle

di Laura ValdesiSIENAUn miracolo se non è accaduta una tragedia sulla Siena-Bettolle. Dove un uomo, che era al volante nonostante avesse bevuto troppo per guidare, ha imboccato contromano la quattro corsie seminando il panico. Incurante, come mostra anche un video pubblicato da un automobilista sui social, del clacson e del tentativo di richiamare la sua attenzione. La polizia l’ha denunciato per guida sotto l’effetto dell’alcol. Si tratta di un uomo di 57 anni che vive in Valdichiana e che, appunto, si sarebbe messo al volante in stato di ebbrezza, questa l’accusa da cui ora proverà a discolparsi.

L’allarme è scattato intorno alle 22 di domenica 17 agosto. Chi viaggiava sulla quattro corsie quella sera ha incrociato, altri l’hanno solo vista, una Fiat panda di colore arancione che sfrecciava sulla corsia di sorpasso, contromano. Una raffica le segnalazioni giunte al 112, la zona era quella fra la Colonna del Grillo e l’uscita per Rigomagno. Immediata la mobilitazione delle volanti della questura che hanno notato ben presto la Fiat che andava controsenso. Non è stata una passeggiata per i poliziotti bloccarla mettendo dunque in sicurezza quel tratto della Siena-Bettolle senza che accadessero incidenti. Gli agenti hanno identificato l’uomo al volante, un 57enne della Valdichiana. Grande la sorpresa quando si sono accorti che viaggiava senza patente. Gli era stata addirittura revocata nel 2023, due anni fa, per via di una condanna per guida in stato di ebbrezza. I controlli svolti dopo l’ultimo episodio hanno confermato un tasso alcolemico nel sangue triplo rispetto al livello consentito. La questura ha ricostruito inoltre che sempre quel giorno, poco prima, l’uomo aveva causato un incidente allontanandosi poi da lì percorrendo appunto la Siena-Bettolle contromano.