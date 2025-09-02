"Maxi sconti a Siena", beffa web

"Fuori tutto. Fino al 70% di sconto". L’invito che corre sui social è quello di Lunari Siena, che si definisce "più di un brand di moda: è una storia fatta di stile, passione e legami autentici". E ancora: "A conduzione familiare, selezioniamo con cura ogni capo per offrire collezioni uniche, ispirate alla bellezza senza tempo e alla semplicità raffinata". Il tutto viene accompagnato dall’insegna del negozio con tanto di foto di Siena. Peccato che l’immagine riporti in lontananza Palazzo pubblico e la Torre del Mangia con sopra una sorta di baluardo. Il tutto accostato a varie parti della città in una sorta di mix geograficamente senza capo né coda.

Nel sito di vendite online si spiegano i maxi sconti con la chiusura dell’attività; seguono i ringraziamenti di rito alla clientela. Ma basta leggere le recensioni per far scattare l’allarme: "Pagina creata il 20 luglio, foto ritoccate di articoli di pessima qualità. Truffa, come tante altre che vengono create ultimamente e che Facebook non elimina perché pagano gli annunci sponsorizzati". E ancora: "Attenzione truffa! Tutte le foto sono ritoccate al pc e il negozio fisico non esiste". Ma c’è anche chi ci è caduto e lo ammette: "Purtroppo ho letto troppo tardi che è un sito truffa!!". Insomma, l’allarme corre sul web.