Non dà la precedenza ad un pedone sulle strisce e finisce per essere denunciato

La Spezia, 13 giugno 2025 – Problemi di... patente per alcuni cittadini spezzini, con l'intervento della polizia locale.

Nel pomeriggio di ieri, in via Lunigiana, una pattuglia ha fermato un cittadino di nazionalità tunisina alla guida di uno scooter di grossa cilindrata. Dagli accertamenti è emerso che il conducente era titolare soltanto di una patente di categoria B ottenuta per conversione estera, abilitante alla guida di motocicli fino a 125 cc. È quindi scattata la contestazione per guida senza titolo, con una sanzione amministrativa pari a 1.000 euro e la conseguente segnalazione all’autorità competente.

In corso Nazionale invece, una pattuglia in servizio ha notato un motociclista che ometteva di dare la precedenza ad un pedone intento ad attraversare sulle strisce pedonali, mettendone seriamente a rischio l'incolumità. Il conducente è stato subito fermato e, al momento del controllo, è risultato sprovvisto della patente di guida. Accertamenti successivi hanno consentito di appurare che l'uomo, un cinquantenne residente alla Spezia, circolava con una patente revocata da alcuni mesi per non essersi sottoposto agli accertamenti medici previsti, in seguito ad una precedente denuncia per guida in stato di ebbrezza. Nel corso del controllo, gli agenti hanno rilevato nel soggetto evidenti segni di alterazione psicofisica, sospetti confermati dall’esito dell’alcoltest, che registrava un tasso alcolemico di 1,86 g/l alla prima prova e 1,83 g/l alla seconda. All’esito dell’intervento, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza e sanzionato per guida con patente revocata. Il motociclo, intestato alla moglie trasportata in quel momento a bordo, è stato sottoposto a fermo amministrativo.