Legionella in un albergo. Chiuse 6 camere, bonifica dell’impianto idrico

Montecatini Terme, 24 settembre 2025 – Caso di legionella in una struttura ricettiva a Montecatini Terme, a confermarlo è la stessa Asl Toscana Centro. Di conseguenza il sindaco Claudio Del Rosso ha firmato un'ordinanza "contingibile e urgente per emergenza sanitaria e di salute pubblica”.

Il fatto, secondo quanto appreso, è emerso ieri, 23 settembre, quando l'ufficio igiene pubblica e nutrizione dell'azienda sanitaria ha notificato un caso di legionellosi in un immobile con destinazione d'uso turistico/ricettiva. E visti gli esiti dei campionamenti eseguiti, il competente dipartimento Asl ha considerato “necessaria la bonifica dell'impianto idrico a servizio della struttura per eliminare la presenza del batterio e a tutela della salute degli ospiti e dei dipendenti”.

Il sindaco ha quindi firmato un’ordinanza con la quale si chiede al legale rappresentante della struttura la chiusura immediata di sei camere e la bonifica dell'impianto idrico attraverso uno shock termico (acqua a temperatura elevata per tre giorni e decontaminazione dei serbatoi) oppure una iperclorazione shock (immissione di cloro nei circuiti dell'acqua). Le camere potranno essere riaperte solo dopo che sarà stata verificata l'efficacia degli interventi eseguiti.