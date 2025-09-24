Furti nei parcheggi, presa la banda: rubavano le borse lasciate in auto

Montecatini, 24 settembre 2025 – Le loro vittime erano soprattutto anziani, disabili e persone appartenenti alle fasce più deboli della società. Qualcuna di loro, alla quale era stato sottratto il bancomat, si è vista quasi ripulire il conto corrente. Gli agenti della sezione di polizia stradale di Pistoia, diretta dal commissario capo Rossella De Gregorio, grazie all’operazione Pit Stop, hanno sgominato una banda composta da quattro persone, dedita al saccheggio di oggetti di valore lasciati incustoditi a bordo di automobili in sosta nelle aree di parcheggio dei centri commerciali e dei supermercati in Valdinievole e nelle aree di Grosseto e Lucca. Un intenso lavoro investigativo, dove gli agenti della polizia stradale hanno messo davvero il cuore per interrompere la catena di reati. Sono quattro le persone finite nei guai, due uomini e due donne, residenti nelle province di Pistoia e Napoli, con precedenti specifici per reati contro il patrimonio. Due degli indagati sono agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, uno è sottoposto all’obbligo di dimora con obbligo di firma e il divieto di allontanamento serale e notturno, e un altro è stato denunciato. L’indagine è nata in seguito a un furto avvenuto ad aprile nell’area di servizio autostradale di Serravalle Sud.

Attraverso le telecamere di videosorveglianza, e poi servizi di pedinamento e osservazione, è stata individuata una vettura che veniva noleggiata da un prestanome e messa a disposizione del gruppo criminale. E così è stato possibile ricostruire una decina di raid. I malviventi avevano colpito nei parcheggi del Centro commerciale Montecatini a Massa e Cozzile, al Maremà di Grosseto, e in alcuni supermercati della lucchesia.

La strategia era semplice e collaudata: i criminali si muovevano ogni giorno a bordo dell’auto a noleggio, nelle vicinanze dei parcheggi della grande distribuzione e di aree di servizio autostradali in cerca di oggetti di valore lasciati incustoditi all’interno delle vetture parcheggiate. Una volta individuata la preda, le donne si occupavano materialmente del furto, rompendo il vetro del veicolo o approfittando della distrazione dei clienti di supermercati intenti a riporre il carrello della spesa, mentre gli uomini facevano da palo, all’interno dell’auto, pronti alla fuga. Le vittime erano sempre le stesse, quelle più fragili. Ad anziani e disabili prima veniva sottratto il portafogli con il suo contenuto e poi, se i malviventi riuscivano a scoprire il codice Pin, utilizzavano il bancomat o la carta di credito per vari prelievi di denaro. L’attivita’ della sezione della polizia stradale di Pistoia, che ha visto un forte impegno da parte di tutti gli investigatori, ha posto la parola fine alle imprese di questo sodalizio criminale.