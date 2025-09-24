Borgonzoni in visita a Collodi. Un piano di rinascita per il parco

Lucia Borgonzoni, senatrice della Repubblica per la Lega per Salvini Premier e dal 2021 sottosegretaria di Stato al Ministero della Cultura, sia nel governo Draghi che, oggi, nel governo Meloni, è venuta in visita a Collodi. Accompagnata dal coordinatore pesciatino del partito del Carroccio, Gregorio Stiavelli, dalla consigliera provinciale Cinzia Cerdini e dal segretario regionale Luca Baroncini, prima ha incontrato il presidente della Fondazione Nazionale Carlo Collodi Pier Francesco Bernacchi, che la ha accompagnata in una visita guidata al Parco di Pinocchio, poi, nei locali messi a disposizione dal bar C’era una volta, si è confrontata con un gruppo di residenti e rappresentanti delle associazioni collodesi.

Il primo a intervenire è stato Massimo Cottini, consigliere a vita della Fondazione Collodi, che ha espresso grande preoccupazione per lo stato dei conti della stessa, denunciando importanti buchi di bilancio e, soprattutto, l’assenza di comunicazione nel consiglio direttivo. Cottini si dice preoccupato delle difficoltà che incontra a conoscere nel dettaglio l’attività e la situazione economica delle organizzazioni subordinate alla Fondazione. Sintetico l’intervento di Laura De Nisco: "non ci può essere sviluppo turistico del borgo se non si risolve il problema della viabilità", ha detto, prima di consegnare alla senatrice un documento sulla questione realizzato e firmato da tanti compaesani.

Infine il geometra Massimo Ciomei ha affrontato il tema del bypass di via delle Cartiere e via Pasquinelli, su cui ogni giorno transitano centinaia di mezzi pesanti diretti alle aziende del comparto cartario di Villa Basilica. "Chiediamo la realizzazione di un attraversamento esterno", ha sottolineato, ricordando come nel 2022 la Provincia di Pistoia avesse realizzato uno studio di fattibilità. Il tema della variante al traffico non rientrerebbe nelle competenze di Borgonzoni, che ha comunque garantito l’intenzione di farsi carico della problematica nelle sedi opportune.

"Abbiamo lavorato per creare un incontro con la cittadinanza- spiega Stiavelli -dare la possibilità di visitare e monitorare parco e paese, di verificarne potenzialità e difficoltà. Ci eravamo domandati: chi può essere la persona più indicata per risolvere le problematiche del territorio? La persona più vicina al Ministro della Cultura, la senatrice Borgonzoni. Che ha pronunciato parole importanti, promettendo di incaricarsi di presentare nelle stanze del Governo, per trovare una soluzione, tutti i temi che le sono stati presentati oggi".

Emanuele Cutsodontis