Sicurezza sul lavoro, i ragazzi dell’Anzillotti vincono il premio Inail

Bel riconoscimento per i ragazzi dell’Istituto Tecnico Agrario Anzilotti, che hanno partecipato al bando di concorso regionale ‘Futuro Sicuro’, presentato da Inail, aggiudicandosi un premio di 4800 euro, un contributo che sarà utilizzato per l’acquisto di materiali e strumentazioni finalizzati all’ammodernamento degli ambienti di laboratorio o destinati ad attività tecnico pratiche. Il lavoro è stato eseguito, negli ultimi mesi dello scorso anno scolastico, da un gruppo interclasse composto da una quindicina di ragazzi di età e indirizzi diversi, coordinati dalla professoressa Maria Claudia Adamo.

"Il tema del bando ruotava attorno alla sicurezza sul lavoro- spiega la docente -i ragazzi hanno realizzato interviste a lavoratori vittime di incidenti sul lavoro, riflettendo poi su aspetti quali errore umano, contesto in cui gli incidenti sono avvenuti; hanno poi prodotto un e-book in formato epub, all’interno del quale hanno raccolto testimonianze e riflessioni, arricchite da foto scattate nel nostro Istituto per ‘costruire insieme una cultura della sicurezza’, a partire dalla realtà scolastica laboratoriale vissuta dai nostri studenti". Ogni anno la scuola propone corsi di formazione sulla sicurezza; gli studenti hanno intervistato parenti, amici, conoscenti che hanno avuto un incidente sul lavoro.

"Abbiamo cercato di coinvolgere il più possibile gli intervistati – aggiunge Adamo –alcuni di loro hanno prestato la loro voce a quelli che, invece, avevano risposto per scritto, trasformandosi, di fatto, attori. Una esperienza anche divertente, così come è stato piacevole vedere gli studenti intervistare e rapportarsi anche con il personale della scuola, docente e non". L’insegnante, per aiutare i giovanissimi a entrare al meglio nel ruolo per loro inedito di intervistatori, ha organizzato anche una serie di incontri, affiancata da un collega ex giornalista, per cercare di spiegare loro come si realizza un’intervista. L’ultima parte del libro è fotografica, e illustra cosa fare e, soprattutto, cosa non fare per lavorare in sicurezza.

