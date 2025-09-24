Var, una svolta è di rigore
Giuseppe Tassi
Var, una svolta è di rigore
Montecatini
CronacaVisita guidata al lago Sibolla con la Lipu
24 set 2025
ARIANNA FISICARO
Cronaca
Visita guidata al lago Sibolla con la Lipu

Una visita al lago di Sibolla per conoscere meglio l’arte delle erbe palustri. A organizzarla, per domenica 28 settembre dalle...

Una visita al lago di Sibolla per conoscere meglio l’arte delle erbe palustri. A organizzarla, per domenica 28 settembre dalle 9 alle 12 del mattino, è l’associazione Amici del Padule di Fucecchio per la Biodiversità Odv grazie ai finanziamenti della Fondazione Caript sul Bando Cantiere Cultura 2025 e con il contributo dei Comuni di Larciano, Monsummano Terme e Altopascio. Il progetto coinvolge altri partner del territorio: le associazioni Intrecci Onlus, Live Better – Vivi Meglio APS e Lipu di Pistoia e la Fattoria didattica La Stella di Lara.

"L’escursione guidata a carattere etnobotanico nella riserva naturale del Lago di Sibolla è gestita per conto della Regione dalla Lipu. Durante la visita, con una guida ambientale escursionistica esperta, si percorrerà il sentiero della riserva alla scoperta delle peculiarità naturalistiche e delle attività tradizionali di raccolta delle erbe palustri. Il Lago di Sibolla – fanno sapere gli organizzatori – è da considerare, dal punto di vista floristico, uno dei più importanti biotopi palustri della Toscana; ancora oggi sui caratteristici ’aggallati’ di torba ricoperti di sfagno, muschio di origine nordica, crescono rigogliose le Felci reali. La zona palustre è prevalentemente coperta dal "magnocariceto", costituito da elofite appartenenti al genere Carex (compreso il "sarello"), mentre ai margini del lago si trovano piccoli boschi igrofili a prevalenza di Ontano nero e prati umidi acidofili". La visita, gratuita, è rivolta ad un numero massimo di 25 partecipanti: informazioni tel. 370/3695621, prenotazione obbligatoria inviando una mail con nome e recapito telefonico a [email protected].

AF

