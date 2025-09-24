Visita guidata al lago Sibolla con la Lipu

Una visita al lago di Sibolla per conoscere meglio l’arte delle erbe palustri. A organizzarla, per domenica 28 settembre dalle 9 alle 12 del mattino, è l’associazione Amici del Padule di Fucecchio per la Biodiversità Odv grazie ai finanziamenti della Fondazione Caript sul Bando Cantiere Cultura 2025 e con il contributo dei Comuni di Larciano, Monsummano Terme e Altopascio. Il progetto coinvolge altri partner del territorio: le associazioni Intrecci Onlus, Live Better – Vivi Meglio APS e Lipu di Pistoia e la Fattoria didattica La Stella di Lara.

"L’escursione guidata a carattere etnobotanico nella riserva naturale del Lago di Sibolla è gestita per conto della Regione dalla Lipu. Durante la visita, con una guida ambientale escursionistica esperta, si percorrerà il sentiero della riserva alla scoperta delle peculiarità naturalistiche e delle attività tradizionali di raccolta delle erbe palustri. Il Lago di Sibolla – fanno sapere gli organizzatori – è da considerare, dal punto di vista floristico, uno dei più importanti biotopi palustri della Toscana; ancora oggi sui caratteristici ’aggallati’ di torba ricoperti di sfagno, muschio di origine nordica, crescono rigogliose le Felci reali. La zona palustre è prevalentemente coperta dal "magnocariceto", costituito da elofite appartenenti al genere Carex (compreso il "sarello"), mentre ai margini del lago si trovano piccoli boschi igrofili a prevalenza di Ontano nero e prati umidi acidofili". La visita, gratuita, è rivolta ad un numero massimo di 25 partecipanti: informazioni tel. 370/3695621, prenotazione obbligatoria inviando una mail con nome e recapito telefonico a [email protected].

AF