Il cimitero di nuovo allagato. Il problema è la sua pendenza: "Pronti i lavori per nuovi loculi"

Ogni volta che arriva un acquazzone, il cimitero si riduce a un pantano da guadare. Succede nel suggestivo borgo medievale di Montevettolini a Monsummano, dove oltre all’acqua, piovono anche le insoddisfazioni dei cittadini che hanno sepolti i propri cari in quel campo santo. Da quanto emerso infatti e denunciato anche a mezzo social, il luogo di preghiera viene regolarmente devastato da mota, fango e rivoli d’acqua sulle tombe ogni volta che in città si abbatte una cosiddetta bomba d’acqua o un temporale più forte del previsto. Tutto questo mentre l’attenzione è concentrata sullo stato di necessità degli altri cimiteri cittadini, come quello, ad esempio, del capoluogo e quello di Cintolese, dove sono in corso dei lavori programmati già da tempo.

Tuttavia l’assessore comunale ai lavori pubblici Arcangelo Crisci, rassicura che a Montevettolini la situazione è stata ripristinata. Fino alla prossima burrasca almeno. "Il campo santo di Montevettolini – spiega l’amministratore – è posizionato in discesa rispetto al piano stradale. Questo comporta delle conseguenze, che tuttavia abbiamo prontamente risolto per il momento. Quando ha piovuto in modo così forte la scorsa settimana infatti, la quantità d’acqua che è scesa ha creato dei solchi che, con la forte pendenza del terreno, hanno creato il danno. Appena il tempo si è rimesso e ha consentito di lavorarci però – prosegue Crisci – abbiamo provveduto subito a sistemare il cimitero e le condizioni a cui era stato sottoposto dal maltempo. Quello del campo santo di Montevettolini infatti è un problema che si ripresenta spesso con le tempeste e essendo la sepoltura a terra, in discesa, non favorisce il mantenimento delle tombe come dovrebbe essere". Nel frattempo tuttavia, mentre quello di Montevettolini viene sistemato al bisogno ogni volta, negli altri cimiteri vanno avanti i lavori.

"In quello di Monsummano, capoluogo – conclude l’assessore – abbiamo già sistemato gli ossarini e il prossimo mese partiremo anche con la creazione degli altri 64 loculi previsti. A questo proposito voglio informare i cittadini che proprio per il cantiere che sarà allestito come amministrazione comunale abbiamo deciso di sospendere il pagamento delle lampade votive per tutto il resto dell’anno. Sul fronte di Cintolese invece i lavori sono già a buon punto. È già stata fatta la base e le colonne necessarie all’opera. In questi giorni inoltre stiamo affidando i lavori per le strade a Montevettolini, a partire dalla riasfaltatura di via delle pietraie".

Arianna Fisicaro