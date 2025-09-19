Stuprata nel parcheggio. Lui massacrato di botte, lei abusata tra urla e suppliche

"Che cosa ti ho fatto? Lasciami". Richiesta caduta nel vuoto. Lui avrebbe continuato a starle addosso, palpeggiandola e cercando di baciarla. Schiacciandola contro le auto in sosta quando avesse provato a divincolarsi. E ridendo alla sua richiesta di un perché a quella violenza. Finché non sarebbe arrivato anche il fratello dell’uomo, prima a incitarlo, "Vai, vai", e poi a prendere parte alla stessa violenza di cui, una sera di una decina di giorni fa, sarebbe rimasta vittima una ragazza. Violenza per la quale sono finiti in carcere, su disposizione del gip di Perugia, due fratelli di origini pugliesi, residenti a Gubbio, e un gualdese. L’episodio si è consumato nel parcheggio di piazza 40 Martiri, secondo quando denunciato e ricostruito dalla pubblica accusa. Poco dopo la mezzanotte, la ragazza e un suo amico erano arrivati in auto in piazza. Aperti gli sportelli, l’uomo sarebbe stato aggredito da due persone che, secondo quanto denunciato, avrebbero iniziato a prenderlo a calci e pugni per farsi consegnare del denaro che non aveva, mentre la ragazza sarebbe stata trascinata lontano dal terzo del branco, verso una zona buia dello stesso parcheggio. In questo contesto sarebbero avvenuta l’aggressione e la violenza, con la ragazza che, secondo il suo racconto, avrebbe più volte cercato di allontanarsi e di rialzarsi quando il suo aggressore l’aveva fatta cadere a terra. Dopo interminabili minuti, sarebbe arrivato anche l’altro fratello e anche lui avrebbe preso parte alla violenza, sopraffacendo fisicamente la vittima che non riusciva a sottrarsi agli abusi dei due. Lei urlava, ha raccontato, ma loro non desistevano. Anzi, le avrebbero anche messo una mano sulla bocca per evitare che le sue grida venissero sentite da qualcuno. Lei avrebbe chiamato l’amico, tenuto fermo, sempre secondo l’accusa, dal terzo del gruppo e ripetutamente picchiato, fino a che non è riuscito ad allontanarsi, "Vattene che sennò ti massacriamo", e a dare l’allarme. Insieme a un gruppo di giovani che, nel frattempo, richiamati dalle grida disperate, si erano fatti intorno. Alcuni di loro, secondo gli atti dell’accusa, avrebbe visto anche i momenti finali della violenza perché i presunti responsabili, intuendo che stava arrivando gente, si sarebbero allontanati. Per poi ritornare in piazza, come è stato annotato dai carabinieri di Gubbio che nel frattempo erano arrivati sul posto, i fratelli a recuperare la macchina, l’altro passando a piedi come se fosse capitato lì per caso. Di fronte alle descrizioni che la ragazza aveva fornito ai militari, ricostruisce l’accusa, la vittima avrebbe riconosciuto "senza ombra di dubbio" i due che l’avrebbero aggredita. Su richiesta della Procura di Perugia il gip, accogliendo la richiesta della pubblica accusa, ha disposto le misure cautelari in carcere per i tre sospettati, eseguite dai carabinieri mercoledì. Questa mattina, in carcere, l’interrogatorio di garanzia per i due fratelli, 36 e 43 anni, assistiti dall’avvocato Ubaldo Minelli, e per il 26enne gualdese.

Luca Fiorucci