Sir Perugia, test con Civitanova: "Sono le partite che ci servono"

A un mese dalla ripresa della preparazione, cresce l’amalgama di gruppo dei Block Devils, che si sono messi nuovamente alla prova in un allenamento congiunto dal sapore di match per testare sul campo quanto provato in queste settimane. I ragazzi di Angelo Lorenzetti sono stati impegnati in trasferta sul campo della Cucine Lube Civitanova di coach Medei. Il livello si è alzato e questo è stato molto importante per acquisire informazioni utili per il prosieguo della preparazione.

Un set a testa nell’allenamento congiunto di ieri, poi un terzo set dove i Block Devils, grazie a un buon turno in battuta del giovane opposto Gabrijel Cvanciger, rientrano in partita dal 24-20 e se la giocano punto a punto, fino a chiudere ai vantaggi (33-31 per i padroni di casa). Al di là del risultato, un parziale che ha dato delle indicazioni positive anche sull’atteggiamento e la tenuta mentale del gruppo.

Massimo Colaci quest’anno si appresta a giocare la nona stagione consecutiva in maglia bianconera e ben conosce queste fasi che precedono l’inizio della stagione: "Sicuramente un test che è stato più impegnativo rispetto a quello di qualche giorno fa, ce lo aspettavamo e sono le partite che ci servono. C’è tanto da fare, da migliorare, un po’ in tutti i fondamentali, in tutte le fasi, ma l’importante era portare in campo ciò che abbiamo fatto fino adesso: a volte ci siamo riusciti, a volte meno, ma questo fa parte del nostro processo e percorso di crescita".