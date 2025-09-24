Più poveri. E’ emergenza bollette

ORVIETO Aumenta la povertà e cresce il numero delle persone che ricorrono ad aiuti economici erogati dalle organizzazioni caritatevoli. E’ la fotografia scattata dalla Caritas diocesana che ha reso noti i dati relativi al 2024, in forte incremento rispetto all’anno precedente. Sono state incontrate, ascoltate e sostenute 727 famiglie, per un totale di circa 2.181 persone, cioè circa il 2,4% degli abitanti della Diocesi. Il 53 per cento di tutte le popolazioni che sono state aiutate nei vari modi sono di nazionalità italiana. Analizzando la tipologia di alloggio delle 672 famiglie che hanno un domicilio, è possibile osservare che, quanti vivono in abitazioni di proprietà, senza mutuo, sono soltanto il 15%.

"Questo dato va considerato in relazione agli interventi attuati dalla Caritas diocesana in risposta all’emergenza abitativa che sta colpendo un numero crescente di famiglie nel nostro territorio-spiegano i responsabili della Caritas-è proprio per questa ragione che la Delegazione della Caritas regionale ha deciso di promuovere, come segno giubilare in questo Anno Santo, una campagna di raccolta fondi volta ad accompagnare le sempre più numerose famiglie che non riescono a sostenere le spese relative alla gestione della casa: l’affitto, le utenze, il mutuo e le altre spese relative all’abitazione. Il progetto "Facciamoci casa" non è soltanto una raccolta fondi, ma è anche lo strumento con cui sensibilizzare la comunità civile".

Nel frattempo è diventato operativo lo strumento della carta "Dedicata a te" 2025, la misura di sostegno alimentare che prevede l’erogazione di un contributo di 500 euro per nucleo familiare. Questo beneficio è destinato alle famiglie con reddito famigliare non superiore a 15 mila euro per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità. Nel Comune di Orvieto i nuclei assegnatari del beneficio saranno 190. Cla.Lat.