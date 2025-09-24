Palestina, il centrodestra sul riconoscimento

"Come cittadini e consiglieri guardiamo con sgomento alla sofferenza della popolazione palestinese". Parole del centrodestra dopo le polemiche per il voto contrario espresso dalla maggioranza in consiglio comunale sul riconoscimento dello stato di Palestina, che però rimarca: "Simili questioni non rientrano tra le competenze dell’assise comunale, (art. 42 del Tuel), che invece elenca in modo tassativo le materie (statuto, regolamenti, bilanci, piani urbanistici, ecc.) mentre il riconoscimento degli Stati è materia di politica estera dello Stato". Il centrodestra spiega: "L’assise non si è mai pronunciata su conflitti o crisi internazionali: non lo ha fatto dopo l’attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre, né sull’invasione russa dell’Ucraina, o le guerre in Congo, Somalia, Sudan o Sahel, né sulle violazioni dei diritti umani in Corea del Nord o in Cina. Ciononostante abbiamo accolto l’ordine del giorno con senso di responsabilità per accendere un faro sulla drammatica condizione dei civili nella Striscia di Gaza, richiamandoci alle parole di Papa Leone XIV sull’importanza di costruire una “pace disarmata e disarmante“".

Infine la stoccata: "Dopo la discussione, abbiamo assistito a comportamenti inaccettabili: urla, insulti e atteggiamenti che hanno costretto il presidente a sospendere la seduta. Ancora più grave il tentativo delle opposizioni di distorcere i fatti, accusandoci di indifferenza nonostante la nostra posizione fosse inequivocabile. Ancor più preoccupante è il clima di tensione che certa parte politica sta alimentando, sfruttando cinicamente la tragedia palestinese".

Pa.Ip.