Verso il nuovo ospedale di Terni: "La presidente informi anche noi"

Il gruppo consiliare di FdI in Regione chiede l’audizione urgente della presidente Stefania Proietti sulla realizzazione del nuovo ospedale di Terni. "I proclami e gli annunci sulla stampa della Regione Umbria non possono sostituire il rispetto delle istituzioni e il diritto dei cittadini ad avere informazioni chiare e ufficiali – così i consiglieri regionali FdI – . Le notizie circolate in questi giorni impongono chiarezza e trasparenza, senza ulteriori rinvii. Abbiamo formalmente richiesto, insieme al consigliere Romizi anche lui membro della Terza commissione, la convocazione urgente della presidente, in qualità di assessore alla sanità, presso la Commissione consiliare competente per fare chiarezza sul progetto del nuovo ospedale di Terni".

"Un tema così cruciale, non solo per la città di Terni, ma per l’intero sistema sanitario regionale merita di essere affrontato con la massima trasparenza e nelle sedi istituzionali appropriate – continua il gruppo di minoranza – . Riteniamo infatti che questioni di tale portata debbano essere discusse in primo luogo nelle Commissioni e in Consiglio regionale, cioè nelle sedi deputate al confronto democratico e al controllo politico, e solo successivamente comunicate all’esterno. La Commissione deve essere messa nelle condizioni di acquisire tutti gli elementi utili prima del Consiglio comunale aperto a Terni, al quale parteciperà la presidente della Regione per fornire la sua informativa. Non si può arrivare a quell’appuntamento senza che il Consiglio regionale, e per esso la Commissione competente, sia stato debitamente informato".

"Il nuovo ospedale di Terni – sottolineano i consiglieri FdI - rappresenta una scelta strategica, che riguarda il futuro della sanità regionale. È nostro compito vigilare e pretendere chiarezza".