Ex scuola “Garibaldi“: "Con la demolizione luogo restituito alla città"

"Con la demolizione dell’ex scuola Garibaldi abbiamo scelto di rimuovere una situazione di degrado e di restituire alla città un luogo dove sarà realizzato un parcheggio gratuito con 50 posti auto in più rispetto alla disponibilità attuale". Parole del sindaco Luca Secondi, in risposta ad una interrogazione di Emanuela Arcaleni, capogruppo di Castello cambia. Il primo cittadino precisa: "Attendiamo che la Fondazione Albizzini, con la quale ci incontreremo entro la fine dell’anno per un aggiornamento sul progetto di piazza Burri, ci proponga un nuovo cronoprogramma per la realizzazione dell’opera, valutando gli aspetti finanziari attuali di un investimento che è da 12-15 milioni di euro". Arcaleni aveva chiesto conto della gestione dell’intervento di demolizione dell’ex scuola riallacciandosi all’accordo di programma del 2018 per piazza Burri tra Comune e Fondazione Albizzini e al rinnovo dell’intesa nel 2023. Secondi ricostruendo le tappe del progetto, ha spiegato come l’accordo del 2018 fosse stato "fortemente voluto dalla Fondazione Albizzini per l’imminenza di un finanziamento per la realizzazione di piazza Burri da un fondo degli Emirati Arabi". Il Covid, ha detto il primo cittadino, ha interrotto l’operazione e far rivalutare tutto il business plan: "Quando ci siamo resi conto che i tempi si sarebbero allungati abbiamo deciso di investire sulla demolizione dell’ex scuola per rimuovere la situazione di degrado e rendere disponibile l’area, in attesa di una nuova proposta della Fondazione per piazza Burri".

Pa.Ip.