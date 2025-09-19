Fontivegge, addio zona rossa: "Reati in calo in tutta la città". Ma i maxi-controlli restano

Fontivegge da quattro giorni non è più ‘zona rossa’, sottoposta cioè a vigilanza rafforzata che è stata istituita per un periodo di tre mesi (dal 16 giugno al 15 settembre appunto). E proprio ieri si è tenuta una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocata dal prefetto della provincia di Perugia, Francesco Zito, per l’esame dei dati relativi ai controlli effettuati nella zona che comprendeva, oltre alla stazione ferroviaria, anche piazza Vittorio Veneto, piazza del Bacio ed il complesso immobiliare dell’Ottagono.

Sono state complessivamente identificate e controllate 3.638 persone (1.444 stranieri, di cui sei irregolari), 68 delle quali denunciate, 12 sottoposte ad arresto o a fermo di polizia giudiziaria e 20 rese destinatarie di ordini di allontanamento (sette a carico di stranieri). I veicoli controllati ammontano complessivamente a 1.354, 5 dei quali oggetto di sequestro amministrativo, le violazioni delle norme del Codice della strada contestate sono state 25 (in cinque casi è stata ritirata la patente di guida). Sono stati infine sequestrati 66 grammi di sostanza stupefacente, oltre a due armi. “Grazie ad una accurata pianificazione delle attività di controllo e ad un impegno sinergico delle forze di polizia e della polizia locale, è stata conseguita una diminuzione dei reati che - spiega una nota della Prefettura - pur se maggiormente accentuata nell’area sottoposta a vigilanza rafforzata, ha interessato l’intera città di Perugia”.

In considerazione dei risultati conseguiti e della necessità di continuare a mantenere un elevato livello di attenzione, è stato convenuto di effettuare nel quartiere Fontivegge, soprattutto nei fine settimana, servizi straordinari di controllo del territorio, anche ad alto impatto. "Il periodo di servizi straordinari di controllo legati alla zona rossa di Perugia - ha dichiarato il sottosegretario all’Interno, Emanuele Prisco - si è concluso con un bilancio positivo, con risultati significativi sul piano della sicurezza urbana e un impatto concreto sulla delittuosità. Il sottosegretario ha annunciato che, parallelamente, i controlli straordinari saranno prorogati "a geometria variabile" - ovvero in grado di modificarsi per risultare adeguati alle singole necessità - soprattutto nei fine settimana". Prisco ha poi ribadito che per consolidare i risultati ottenuti "è necessario affiancare all’azione repressiva misure di carattere territoriale, già chieste al Comune in sede di attivazione della "vigilanza rafforzata" controlli a tappeto sugli immobili, norme regolamentari più efficaci per la chiusura dei locali a rischio e una accelerazione del percorso di riqualificazione urbana e sociale".