Fere, slittato a oggi l’arrivo della presidente

La nuova società rossoverde è già pienamente operativa. E’ stato rimandato di 24 ore soltanto l’atteso arrivo in città della presidente Claudia Rizzo, che le indiscrezioni ipotizzavano per la giornata di ieri. La neopresidente della Ternana sarà dunque oggi a Terni e terrà la sua prima conferenza nella sala stampa del “Liberati“ alle 12.15. Intanto, dalla sua Sicilia, con alcune dichiarazioni rilasciate all’emittente Tele One, ufficializza il suo esordio nel mondo del calcio ribadendo tutto il proprio entusiasmo per il nuovo incarico nella Ternana Calcio. "Voglio mettere tutto il mio impegno in questa grande opportunità che mi è stata data – afferma Claudia Rizzo (foto piccola) – e vorrei portare questa squadra dove merita di essere portata, rispettare i colori, la maglia e la storia di questa città. Spero di rendervi orgogliosi delle nostre scelte, con il presidente Massimo Ferrero al mio fianco. Vi chiederò di giudicarci solo tramite i fatti. Forza Fere! Sono una piccola imprenditrice agricola e lavoro anche con la sanità. Questa è un’esperienza completamente nuova per me, però sono sicura che con lo stesso impegno potrò raggiungere gli stessi obiettivi".

Dalle parole della presidente giunge dunque anche la conferma dell’importante ruolo che avrà Ferrero nell’attività societaria. Nella sede della Ternana Calcio ha già iniziato a lavorare a pieno regime l’amministratore unico Tiziana Pucci, che è stata collaboratrice di fiducia di Ferrero anche nella Sampdoria. Nell’organigramma societario ci sono le importanti conferme per il direttore operativo Giuseppe Mangiarano e per il direttore sportivo Carlo Mammarella. Questa mattina la squadra rossoverde svolgerà la seduta di rifinitura a porte chiuse, in vista della gara con la Torres (domani ore 15) e alle 11 mister Liverani sarà in conferenza stampa. Al "Vanni Sanna" il tecnico tornerà in panchina avendo scontato il turno di squalifica che lo ha obbligato ad assistere dalla tribuna alla sfida con il Carpi. Nel reparto difensivo c’è l’importante recupero di Capuano che ha saltato per infortunio le ultime tre partite. E’ comunque da valutare il suo impiego dall’inizio. Restano out gli infortunati Loiacono e Kerrigan che continuano ad allenarsi in modo differenziato. L’undici di partenza potrebbe sostanzialmente ricalcare quello schierato domenica scorsa. Le Fere sono attese da tre partite in otto giorni. Martedì prossimo (ore 18.30) ci sarà quella con il Pontedera al "Liberati", per la quale oggi è l’ultimo giorno in cui è possibile esercitare la prelazione abbonati, con biglietti disponibili su VivaTicket (sia nelle rivendite che online) e ai botteghini dello stadio. Sabato 27 (ore 15) è in programma Ravenna-Ternana, gara per la quale l’Osservatorio sulle manifestazioni sportive ha suggerito la vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia di Terni esclusivamente per il settore ospiti con obbligo di fidelity card emessa dalla Ternana Calcio, misure che saranno valutate dal Gos.

Augusto Austeri