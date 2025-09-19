Caccia, domenica si spara. In Umbria oltre 23mila doppiette

E domenica 23.708 cacciatori umbri torneranno ad imbracciare il fucile. Il popolo della caccia, sebbene quasi dimezzato nel giro di una decina di anni, è dunque pronto a sparare. Ma attenzione: non tutte le specie si possono abbattere. La Regione, attraverso il calendario venatorio porposto dall’assessore Simona Meloni, ha predisposto tempi e modi dei volatili e dei selvatici cacciabili. Dunque dal 21 settembre al 9 novembre disco verde per la quaglia; sempre da domenica al 31 dicembre coniglio selvatico, fagiano (maschio), merlo,starna-pernice rossa, silvilago; dal primo ottobre al 31 dicembre allodola; dal 21 settembre al 30 novembre per la specie fagiano (femmina); dal 21 settembre al 31 gennaio 2026 per alzavola, marzaiola, germano reale, colombaccio, beccaccino, canapiglia, cesena, codone, fischione, folaga, frullino, gallinella d’acqua, mestolone, porciglione, tordo bottaccio, tordo sassello, ghiandaia, cornacchia grigia, gazza, volpe; dal 21 settembre al 19 gennaio beccaccia; dal 21 settembre all’8 dicembre lepre; dal 2 ottobre al 31 gennaio cinghiale, nelle forme previste dal R.R.34/1999, esclusivamente nei giorni di giovedì, sabato e domenica.

Come da copione, non c’è stagione venatoria che non sia accompagnata da polemiche e proclami. La Lav, ad esempio, insieme a Animalisti Italiani, Enpa, Lac, Lndc Animal Protection e Oipa avverte "di aver organizzato alcuni presidi in zone simboliche del nostro Paese, aree di elevato valore socio-ecologico, dove racconteremo ai cittadini cosa sta accadendo in Parlamento e quale futuro si prospetta per gli animali selvatici e le aree protette: una vera e propria deregulation venatoria che comporterà maggiori rischi anche per i cittadini. Non bisogna infatti dimenticare che, oltre ai milioni di animali uccisi ogni anno, i fucili dei cacciatori mietono decine di vittime anche tra le persone".

In Umbria, il presidio delle associazioni animaliste e ambientaliste domenica sarà a Perugia, in centro, dalle 10 alle 13.

Gli affondi della Lega: "aprire la caccia in deroga a storno, piccione di città e tortora dal collare a metà ottobre spacciandolo come ausilio per gli agricoltori - scrive Manuela Puletti - è una presa in giro per tutti, in quel periodo la maggior parte delle colture è ormai matura e oggetto di lavorazione. Stessa considerazione sulla chiusura posticipata della beccaccia".