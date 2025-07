Società edile non pagava il canone auto: la Provinciale blocca il mezzo

Perugia, 3 luglio 2025 - – E’ stato fermato nel comune di Perugia, nell’ambito di normali controlli del territorio effettuati dalla Polizia Provinciale, un uomo alla guida di un veicolo a noleggio che non pagava il canone di affitto da mesi. La polizia provinciale ha provveduto al recupero del mezzo. L’uomo, fermato nel comune di Perugia, viaggiava alla guida di un veicolo noleggiato con contratto nel 2019 dalla società edile di cui era dipendente, senza sapere che la stessa società non pagava il canone da molti mesi. A causa del mancato versamento dei relativi canoni, nonostante i continui solleciti di pagamento, la società locataria, nel febbraio del 2025, aveva sporto denuncia contro la società edile noleggiatrice del veicolo, per appropriazione indebita del mezzo.

Gli agenti della Polizia Provinciale hanno provveduto a recuperare il veicolo trasportandolo presso un deposito autorizzato e riconsegnandolo al legittimo proprietario.