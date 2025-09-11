Sisma 2016, chiese da ricostruire. Messi a disposizione 260mila euro

Per la ricostruzione delle chiese di Foligno, messi a disposizione dal Commissario alla ricostruzione Sisma 2026, Guido Casatelli, 260mila euro. "Sono stati trasferiti 260mila euro, corrispondente al 20% dell’importo programmato per gli interventi, il cui importo totale è di un milione e 300mila euro, a favore degli interventi previsti in alcune chiese di Foligno il cui soggetto attuatore è la Diocesi di Foligno - si legge sul portale sisma.2016.gov.it – . Nel dettaglio 170.000 euro riguardano il campanile della cattedrale di San Feliciano e la cappella “Jacobilli”, 15.000 euro per la chiesa di Santa Maria Assunta, 15.000 euro per la chiesa di Sant’Andrea e infine 60.000 euro per la chiesa di San Pietro. Si tratta di interventi che rientrano nell’ Ordinanza n. 132/2022 “Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi“". "Gli interventi per le chiese di Foligno rappresentano un tassello fondamentale del percorso di rinascita dopo il sisma – commenta sullo stesso portale Guido Castelli – . Non stiamo solo ricostruendo edifici, ma restituendo alla comunità luoghi di identità, memoria e fede che hanno un valore sociale e culturale insostituibile. La tutela e la valorizzazione di questo patrimonio sono parte integrante della ricostruzione, perché rigenerare i territori significa anche ridare vita alle radici storiche e spirituali che li tengono uniti. Ringrazio la presidente della Regione Stefania Proietti, il vescovo Domenico Sorrentino, l’Ufficio ricostruzione Umbria e il sindaco Stefano Zuccarini per la loro collaborazione".