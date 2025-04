La confessione in piazza con il Papa: ‘Sei di Perugia? Lì ci sono i Baci… Poi mi accolse come un padre’

Perugia, 25 aprile 2025 – “Ancora oggi, quando ripenso a quel momento, sono incredula che sia accaduto... e che sia accaduto proprio a me. Però allo stesso tempo, essendo comunque una persona cristiana, sono molto grata di quella occasione, che per me è assolutamente stata un grandissimo segno di Dio”.

Letizia Speziali oggi ha 23 anni, ma ricorda con emozione intensa quei momenti. Lei, corcianese, il 23 aprile 2016 di anni ne aveva soltanto 14. Quel giorno era in piazza San Pietro con migliaia di giovani e fu una delle pochissime (venti in tutto), che Papa Francesco confessò, proprio lì, all’aperto, davanti al mondo, nel luogo della più alta e profonda cristianità.

C’erano ben 80mila ragazzi quel giorno sul sagrato, arrivati da tutta Italia per prendere parte al Giubileo dei Giovani. “Ma se uno viene chiamato cosa deve dire al Papa?” chiese Letizia un po’ ingenuamente alla sua animatrice. “Figurati se con tutta questa gente chiamano proprio te” le rispose l’altra con un sorriso.

E invece toccò proprio alla 14enne. “Fu assolutamente un grandissimo segno di Dio – racconta ora a La Nazione –. Stavo vivendo un periodo difficile, di grande sofferenza. Mi dicevo: ’va bene, sì c’è Dio, però mi stanno succedendo cose che io non riesco a sopportare e non riesco nemmeno a sopportare il fatto che esista un Dio che non mi sta vicino in questo momento’. Ecco – continua la 23enne di Corciano – ancora oggi ho qualche problema con il Sacramento della Confessione, ma quella occasione diciamo... è stata una prima svolta per farmelo vivere in una maniera diversa: mi sono messa a nudo, ho raccontato con qualche difficoltà i miei peccati, è vero. Ma dall’altra parte ho sentito una coccola paterna, una dolcezza unica da parte del Santo Padre”.

Letizia ricorda anche i primi istanti in cui si è trovata di fronte a Papa Francesco, ma ha forse dimenticato – come riporta La Nazione di quel giorno – che versò all’inizio qualche lacrima. “Me lo sono ritrovatoseduto davanti a me – racconta ora – mi ha accolto con il suo sorriso, la sua dolcezza. Poi mi ha chiesto come mi chiamavo, quanti anni avevo. Io ero in imbarazzo, non sapevo cosa dire. Quando gli dissi che ero di Perugia gli si illuminarono gli occhi: ’Ah, mi fece, ma lì ci sono molti Baci’ riferendosi appunto ai cioccolatini” (il Papa è risaputo, era davvero molto goloso). Letizia domani andrà al funerale con Antonio, il suo fidanzato.

“Lunedì ho saputo del ritorno di Papa Francesco alla Casa del Padre da mia mamma. Ho avuto un attimo di vuoto, uno smarrimento e poi sono scoppiata a piangere. Ma devo dire – conclude – che ogni volta che lo ho visto dal vivo, non sono riuscita a non emozionarmi: In questi anni ho seguito il suo papato e lui sarebbe stato speciale anche se non avessi vissuto quell’esperienza, di questo ne sono certa”.

