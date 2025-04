La morte di Papa Francesco, ad Assisi il funerale in diretta: maxi-schermi per i fedeli, niente treno speciale per Roma

Assisi, 24 aprile 2025 – E’ stato annullato il treno speciale prenotato dalla Diocesi di Assisi, con destinazione Roma, che avrebbe consentito ai fedeli di partecipazione alla celebrazione eucaristica e al rito della canonizzazione del Beato Carlo Acutis in programma domenica 27 aprile.

La morte di Papa Francesco ha reso inevitabile una revisione degli aspetti logistici e dei programmi così come sono state annullate, di conseguenza, anche le sante messe di ringraziamento previste ad Assisi lunedì 28 aprile e, in date successive, a Santa Maria degli Angeli e a Foligno. Il treno speciale, in base agli accordi con Trenitalia, è soppresso ma resta valido il biglietto, che quindi – viene evidenziato dalla Diocesi - non va buttato e servirà per il convoglio che sarà riprogrammato per la nuova data della canonizzazione e comunque non saranno stampati altri biglietti. Appena sarà nota la nuova data la diocesi provvederà a dare tutte le comunicazioni opportune ed utili.

Intanto in diocesi continua il ricordo del Santo Padre e sui maxi schermi installati, in collaborazione con il Comune in occasione della canonizzazione, al Santuario della Spogliazione, in piazza Santa Chiara e nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, così come quello sulla piazza inferiore della Basilica di San Francesco, stanno scorrendo le immagini della prima storica visita del Pontefice in Assisi, il 4 ottobre 2013. Inoltre, sabato 26 aprile a partire dalle ore 10 sugli stessi grandi schermi sarà trasmessa in diretta la messa funebre di Papa Francesco che potranno seguire tutti i pellegrini, fedeli e turisti presenti in Assisi oltre ai residenti.

Assisi celebrerà la solenne eucaristia di suffragio e di ringraziamento per il Pontefice nella chiesa superiore della Basilica di San Francesco nel pomeriggio di oggi, alle ore 18.

La Santa Messa sarà celebrata da monsignor Domenico Sorrentino, vescovo delle diocesi di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino e di Foligno, che parteciperà sabato ai funerali del Santo Padre in piazza San Pietro, a Roma. Sarà presente, in rappresentanza della città visitata ben 6 volte da Papa Bergoglio, il sindaco f.f. Valter Stoppini e una delegazione del Comune.

Non sono stati organizzati pullman, né dalla Diocesi, né da Comune per portare fedeli ai funerali del Sommo Pontefice e pertanto è impossibile quantificare quanti, con mezzi propri, raggiungeranno San Pietro per l’ultimo saluto al Papa che ha scelto il nome del Santo di Assisi Anche la lezione della Scuola socio-politica, Giuseppe Toniolo sottolinea ancora la Diocesi - con la partecipazione del ministro Antonio Tajani, che si sarebbe dovuta tenere il 26 aprile, alle ore 11, è rinviata a data da destinarsi.