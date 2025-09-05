Il Pozzo Etrusco diverte i più piccoli

PERUGIA – Tutti a visitare il pozzo etrusco scendendo nelle viscere della terra a carpire i segreti ingegneristici e idraulici degli antichi. Ma all’uscita c’è una sorpresa: il kids corner, pensato per i più piccoli, ma che diverte anche i genitori. I bambini potranno così immergersi in un’atmosfera colorata, giocare con l’alfabeto etrusco in una postazione con lavagna e fogli, e guardare un cartone animato. Un viaggio insieme ad una esploratrice in erba e due simpatici personaggi: il Signor Pozzo e Lady Acqua, che cercheranno di rispondere, in modo semplice ma chiaro, a tutte quelle domande che vengono in mente ai ragazzi durante la visita. "Ci siamo divertiti molto", confermano Luca, Matteo e Giuseppe che non vorrebbero più staccarsi dalla postazione.

Il video, disponibile anche in lingua inglese e con sottotitoli per non udenti, è stato ideato e curato da Eleonora Cecconi, con la preziosa collaborazione dell’illustratrice Aurora Stano e dell’editor David Bellini. "Il video - spiegano i curatori – è stato realizzato grazie ai fondi europei del PNRR e grazie a questa e ad altre numerose facilitazioni pensate per i bambini e le loro famiglie, il Pozzo Etrusco rientra tra uno dei siti museali che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Regione “Umbria Culture for Family“, l’unico a Perugia insieme a Palazzo Sorbello e al Museo archeologico nazionale".

S.A.