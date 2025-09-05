Aveva nascosti in casa 700 grammi di hashish. I carabinieri arrestano un 33enne di Città di Castello

Aveva nascosti in casa 700 grammi di hashish suddiviso in panetti, oltre a un bilancino di precisione: per questo un uomo di 33 anni di Città di Castello è stato arrestato dai carabinieri. Il trentenne, con precedenti di polizia, è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel dettaglio, durante un servizio di controllo nel centro storico i militari del Nucleo operativo e radiomobile hanno fermato e identificato l’uomo che ha fin da subito assunto un atteggiamento che ha destato sospetto, cercando di nascondere qualcosa in una lattina vuota. Infatti, a margine di una perquisizione personale, è stato trovato in possesso di uno ‘spinello’ contenente una modica quantità di hashish. Trattandosi di persona già nota alle forze dell’ordine, i militari hanno approfondito il controllo e una successiva perquisizione svolta nel domicilio del 33enne ha permesso di rinvenire ulteriore droga della stessa tipologia. In tutto circa 700 grammi, suddivisi in 7 panetti di hashish, oltre a varie dosi preparate e pronte per essere spacciate, nonché un piccolo bilancino di precisione, secondo i carabinieri utilizzato per la pesatura della sostanza. Per lui è scattato l’arresto e su disposizione della Procura della Repubblica di Perugia è stato ristretto nella camera di sicurezza della caserma di Città di Castello, in attesa della direttissima. Nel corso dell’udienza il giudice del tribunale di Perugia ha convalidato il provvedimento restrittivo, disponendo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.