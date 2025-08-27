Il market della droga . Droga e una pistola in casa. Arrestato un 31enne

Marijuana, hashish e cocaina a due passi dal centro di Foligno. Gli agenti della polizia hanno scoperto un vero e proprio market della droga ed hanno arrestato un 31enne italiano, residente a Foligno già da qualche anno e con precedenti specifici, ma anche per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Ad insospettire gli uomini del commissariato, diretto dal vice questore Adriano Felici, è stato un continuo via vai di persone nell’abitazione del ragazzo. I clienti di diverse età arrivano, bussano, entrano in casa e dopo pochi minuti escono. Ieri però al termine dell’ennesimo appostamento i poliziotti sono intervenuti per effettuare una perquisizione domiciliare. In casa sono stati rinvenuti oltre 70 grammi di marijuana, più di 40 grammi di hashish ma anche 15 grammi circa di cocaina. Ma non finisce qui perché oltre a un bilancino di precisione i poliziotti hanno trovato anche tutto il materiale per il confezionamento delle dosi e 2300 euro in contati, denaro presumibilmente provento dell’attività di spaccio. Nell’abitazione, inoltre, il ragazzo nascondeva anche una pistola semiautomatica Beretta, detenuta illegalmente. Il 31enne sulla provenienza dell’arma non ha saputo dare spiegazioni. I reati a suo carico, quindi, che hanno portato all’arresto in flagranza di reato, sono due, oltre alla detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio c’è anche la detenzione illegale di arma da sparo comune. In attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, il pubblico ministero ha disposto gli arresti domiciliari.