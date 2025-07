Maxi sequestro di hasish e soldi. In due nei guai

Nell’ambito di una specifica attività congiunta per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti della squadra di polizia giudiziaria del commissariato di polizia San Giovanni e della squadra antidroga del reparto antidegrado della Municipale hanno arrestato - nella flagranza del reato di spaccio e illecita detenzione di sostanza stupefacente - un 45enne di origine marocchina e denunciato in stato di libertà l’acquirente, 58enne marocchino.

Appresa la notizia di una presunta attività di spaccio verosimilmente svolta dal 45enne, gli operatori hanno iniziato un riservato servizio di osservazione nei pressi di via Passavanti. Nell’occasione, gli agenti appostati hanno seguito l’uomo prima in via Passavanti poi in via Brunetto Latini sorprendendolo a cedere ad un altro uomo un involucro, poi risultato essere un panetto di hashish, dietro alcune banconote.

A questo punto, mentre una parte degli agenti ha controllato il 58enne, acquirente, trovato con un panetto di hashish del peso di circa 100 grammi, un’altra parte di agenti ha fermato e controllato il 45enne. Alla luce delle circostanze, gli operatori hanno esteso i controlli anche agli appartamenti in uso all’uomo, rinvenendo in quello di via Passavanti, abilmente occultati in un vano posto al di sopra della porta del bagno, 28 panetti risultati essere hashish per un peso complessivo di quasi tre chili, mentre in quello di via Montefeltro, all’interno di un calzino occultato nel vano contenitore del letto matrimoniale, la somma di 9.400 euro di cui l’uomo non ha saputo fornire alcuna spiegazione circa la provenienza.

Tutta la sostanza e il denaro rinvenuto sono stati sequestrati. Il 45enne, già noto per reati in materia di stupefacenti, contro il patrimonio e contro la persona, è stato arrestato e accompagnato presso la casa circondariale di Sollicciano.