I Centri Estivi del Palio del Cuoio con 130 bimbi

Centotrenta bambini hanno aperto ieri mattina a Ponte a Egola i Centri Estivi organizzati dal Palio del Cuoio che termineranno venerdì 27 giugno. Nel parco del Consorzio Conciatori, si sono ritrovati fin dalle ore 7,30 tanti giovanissimi, compresi dai 6 ai 13 anni di età. Il parroco don Federico Cifelli, presidente del Palio, insieme a Cristiano Badalassi, Simone Nieri e Daniele Petri, suoi stretti collaboratori, ha accolto i bambini, intrattenendosi col loro. Una decina le volontarie, dei vari Rioni, erano presenti, come addette alla sorveglianza dei frequentatori. L’uscita è prevista per le 12,30.

Proprio da quest’anno i bambini saranno tra i principali protagonisti del "Minipalio" nei giorni 24 e 25 con una serie di gare, per avvicinarli ed appassionarli alla Corsa dei Caratelli, prevista per domenica 29. Anche nella serata di giovedì 26 i bambini daranno vita al "Movimento al Palio" con giochi per i più piccoli, in collaborazione con l’associazione ASD GAM e le scuole per l’infanzia Buonarroti e Spalletti.

La prossima settimana si aprirà, nella serata di lunedì, con la sfilata dei Rioni e la presentazione del "Groppone", ovverosia il così detto "Cencio" (come da tradizione senese), che verrà assegnato al Rione che trionferà nella Corsa dei Caratelli. Il presidente don Federico Cifelli invita la cittadinanza a partecipare agli eventi della settimana paliesca per dar vita alla frazione più grande del Comune di San Miniato, nota per la qualitativa produzione di cuoio e pellami a livello mondiale.

Marco Lepri