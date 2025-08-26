Gran finale per la quinta edizione del Trasimeno Prog Festival

Gran finale perugino per la quinta edizione del Trasimeno Prog Festival. La giornata è iniziata domenica in mattinata con la visita guidata presso il Cimitero Monumentale di Perugia in collaborazione con il Comune di Perugia, in occasione della celebrazione dei 50 anni dall’uscita del film Profondo Rosso di Dario Argento: proprio in quel luogo sono state girate alcune scene del film del regista romano. In serata la proiezione integrale del film e relativa sonorizzazione da parte dei Goblin di Claudio Simonetti. Il concerto, all’interno del programma Serestate 2025 del Comune di Perugia, previsto in un primo momento ai Giardini del Frontone, a causa delle incerte condizioni metereologiche, è stato spostato presso l’Auditorium San Francesco al Prato. Dopo che il concerto del Banco del Mutuo Soccorso alla Rocca di Castiglione del Lago, terminato leggermente in anticipo per la pioggia, la serata di venerdì 22, dedicata ai Pink Floyd con tre band, i Drunk Side, i Finisterre e le Ranestrane era saltata per un improvviso temporale intorno alle 19. Sabato sempre a Castiglione serata dedicata ai King Crimson con il tutto esaurito: sul palco i romani King Crimson Project si sono concentrati sul periodo della trilogia degli anni ‘80 della band inglese. Dunque, il maltempo di venerdì ha fatto spostare l’evento dei 50 anni di Profondo Rosso e mai decisione fu più saggia, vista la pioggia che si è scatenata nel tardo pomeriggio su Perugia. Oltre due ore mezzo di spettacolo, la proiezione integrale del film "sonorizzata" dal vivo ed oltre quaranta minuti di altri successi dalle colonne sonore composte dal maestro Simonetti hanno deliziato il pubblico del San Francesco e hanno chiuso col botto la manifestazione dedicata a Riccardo Regi.